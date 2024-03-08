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غادة عبد الرازق منهمكة بـصيد العقارب في رمضان

3/8/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صراع اجتماعي ملؤه التشويق، تقوده عايدة ضمن تصفية حسابات بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة، في الدراما الاجتماعية "صيد العقارب" من تأليف د.باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي ومحمد علاء.
تنطلق الحكاية عند مقتل شقيق عايدة، لتشهد العلاقات الزوجية توتراً، وتنقلب الموازين وتتحول الصداقات إلى عداوات لا تنتهي بين عائلتين صنعتا تاريخاً معاً. فهل لهفوة صغيرة أن تهد كياناً ضخماً؟
غادة عبد الرازق
توضح غادة عبد الرازق "كنا نبحث عن عمل درامي نستطيع من خلاله أن ندخل كل البيوت المصرية تحديداً والعربية عموماً، تظهر العلاقات داخل الأسرة من أب وأخ وأم وأطفال، وكان عند الكاتب باهر دويدرا نص مكتوب وجاهز بعنوان "صيد العقارب"، وقد لفتني هذا العنوان جداً". وتشرح "عائلتان تعيشان مع بعضهما بعضا عمراً من الزمن، وكبر الأبناء معاً في العائلتين وتربط بينهم روابط زواج، تقع فجأة مشكلة وتفاجأ بأن ما بني على مدى نصف قرن، يكاد ينهار في لحظة".
تعتبر عبد الرازق "أننا نفتقد هذا النوع من المواضيع من أيام مسلسلات مثل "المال والبنون"، و"ليالي الحلمية" وغيرهما من الأعمال الثقيلة التي تضم شخصيات كثيرة ومجموعة كبيرة من الخطوط الدرامية"، آملة أن "يستقبل الجمهور عملنا بإيجابية، وأن يتعرف الجيل الجديد على هذا النوع من الأعمال المتميزة".
الكاتب باهر دويدار
من جانبه، يشير الكاتب باهر دويدار إلى أن "عنوان المسلسل مرتبط بمهنة البطلة التي لديها مزرعة وتصطاد العقارب، وله معنى مزدوج لأن خلال أحداث المسلسل، تبدو كأنها تصطاد العقارب أو أعداءها وخصومها"، لافتاً إلى أنه "صراع بين عائلتين، وداخل هذا الصراع شخوص العائلتين والخطوط الدرامية المتشابكة بشكل كبير، والتي تظهر خلفياتها وأسرارها بمرور الوقت".
ويردف قائلاً: "كل واحد منا يتأثر بمهنته، وتكون لديه مهارات خاصة يكتسبها من ممارسة هذه المهنة، لذا فإن بطلتنا حين دخلت الصراع، قامت بإدارته بالمنطق نفسه الذي تصطاد فيه العقارب".
المخرج أحمد حسن
من جهته، يشير المخرج أحمد حسن "أن هذا أول تعاون لي مع غادة عبد الرازق، في عمل له طابع خاص بحكم عمل البطلة فيه، ما أخذنا إلى التصوير في الصحراء، حيث تعرفنا إلى كيفية اصطياد العقارب، وقد اخترنا مواقع تصوير متنوعة من أجل الخروج بمسلسل نتمنى أن يكون عند حسن ظن الجمهور". ويوضح حسن "منذ وصلني النص، لاحظت بأن الشخصيات كثيرة وثرية على المستوى الدرامي، وبعيدة عن النمطية".
الجدير بالذكر أن مسلسل "صيد العقارب"، يضم إلى جانب غادة عبد الرازق؛ كلا من رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، منال سلامة، محمد علي رزق، ميار الغيطي، محمود عبد المغني، محمد نجاتي، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال، مجدي بدر وآخرين، ويعرض على منصة "شاهد" في رمضان.

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