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اكتشاف أجسام مضادة تستهدف الجانب المظلم لفيروس الانفلونزا

3/8/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حدد العلماء في المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، أجساما مضادة تستهدف منطقة يصعب اكتشافها من فيروس الانفلونزا.
وتحتوي فيروسات الانفلونزا على بروتين على شكل فطر يعرف باسم نيورامينيداز (NA)، ويقال إن له "جانبا مظلما" لأن البنية الموجودة أسفل غطاء الفطر لم يتم استكشافها إلى حد كبير من قبل العلم، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".
وكتب العلماء، في ورقة بحثية نشرت في مجلة Immunity، أن الأجسام المضادة التي تلتصق بهذا "الجانب المظلم" يمكن أن تساعد على تشكيل الأساس للأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات التي تعمل ضد العديد من فيروسات الانفلونزا.
وحاليا، تم تصميم لقاحات الانفلونزا لاستهداف بنية مختلفة على سطح فيروسات الانفلونزا، تسمى الراصة الدموية (HA). ويسمح هذا البروتين على شكل مصاصة للفيروسات بالالتصاق بالجزء الخارجي من الخلايا البشرية ثم التسلل إليها. لكنه يتحور بسرعة، ولهذا السبب يجب تحديث لقاح الانفلونزا كل عام ليتوافق مع الراصة الدموية الخاصة بسلالات الانفلونزا المنتشرة.
وللمقارنة، فإن "الجانب" المظلم من النيورامينيداز لا يتحور بالسرعة نفسها ويبدو متشابها جدا في سلالات مختلفة من فيروس الانفلونزا، وفقا لبيان صادر عن المعاهد الوطنية للصحة.
ويعتقد أن النيورامينيداز (NA) يساعد فيروسات الانفلونزا على الانتقال إلى مستقبلاتها المفضلة الموجودة على السطح الخارجي للخلايا المضيفة. وبعد ذلك، بمجرد إصابة الفيروس للخلية وتكاثره داخلها، يساعد النيورامينيداز تلك الفيروسات الجديدة على الخروج من الخلية.
وتعمل العديد من الأدوية المضادة لفيروسات الانفلونزا، بما في ذلك أوسيلتاميفير (يباع تحت الاسم التجاري تاميفلو)، في الواقع عن طريق تثبيط النيورامينيداز، وبالتالي منع فيروسات الانفلونزا من الهروب من الخلايا التي أصابتها. وبذلك، فإن الطفرات التي تعدل بنية النيورامينيداز يمكن أن تجعل الفيروسات أقل عرضة للخطر، أو أقل مقاومة لمثل هذه الأدوية.
وأشار الفريق، في تقريره، إلى أن العلماء لم يكتشفوا سوى عدد قليل من الأجسام المضادة البشرية ضد النيورامينيداز الذي يلتصق بشكل عام بالجزء العلوي أو الجانبي من غطاء الفطر البروتيني. وأضافوا أن هذه الأجزاء من الفطر أكثر عرضة للتحور بطرق تساعد فيروسات الانفلونزا على تفادي آثار الأدوية المضادة للفيروسات.
وفي دراستهم الجديدة، قام علماء المعاهد الوطنية للصحة بتحليل الدم المأخوذ من شخصين أصيبا بفيروس H3N2، وهو نوع فرعي من فيروس الانفلونزا A الذي ينتشر موسميا ويتحور بسرعة خاصة. وفي عينات الدم، حدد الفريق ستة أجسام مضادة تلتصق بالجانب المظلم من النيورامينيداز.
وفي الاختبارات المعملية، التصقت هذه الأجسام المضادة بعدد من فيروسات H3N2 المختلفة وأبطأت تكاثرها. وعملت الأجسام المضادة أيضا ضد نوع مختلف من الانفلونزا A، يسمى H2N2.
وفي التجارب التي أجريت على الفئران، أنقذت الأجسام المضادة العديد من القوارض من جرعة مميتة من فيروس H3N2، ما يشير إلى أنها قد تكون مفيدة للوقاية من الانفلونزا وعلاجها لدى البشر. وأظهرت الأجسام المضادة حماية قوية سواء عند إعطائها للفئران قبل الإصابة أو عند إعطائها بعد ذلك.
واختبر الفريق أيضا مدى فعالية الأجسام المضادة ضد بعض سلالات الانفلونزا المقاومة للأدوية، ووجدوا أنها ما تزال تظهر درجة الحماية نفسها.
وكتب الفريق المشرف على الدراسة: "تساعد النتائج التي توصلنا إليها في توجيه تطوير تدابير مضادة فعالة ضد فيروسات الانفلونزا المتغيرة باستمرار من خلال تحديد مواقع الضعف المحفوظة المخفية على الجانب السفلي من نيورامينيداز".

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