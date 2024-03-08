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متى يكون الصمت طوق نجاة للإنسان؟

3/8/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- في ظل تعدد وجهات النظر واختلاف المواقف وفوضى الأحاديث، يبقى الصمت طوق النجاة والاختيار الأفضل لكل من يبحث عن الهدوء والتأمل.
البعض يرى في الصمت الحزن والانطواء وربما الخوف أيضا، إلا أن هناك من يعتبره حاجة ملحة ونقطة التقاء مع الذات وفرصة للتوقف عن خوض نقاشات لا روح فيها، كما أن الصمت يكون ضرورة عندما لا نجد من يفهمنا أو يتقبل رأينا بحيادية دون أن يصادر حقنا في التعبير والكلام.
"كن أنت في كلامك وكن أيضا أنت في صمتك"، هذا هو المبدأ الذي تسير عليه مي عبدالله في علاقاتها كافة، فهي ليست مضطرة لأن تتكلم في مواضيع لا تشبهها لتكون اجتماعية لافتة للنظر. هي ترفض أن تتحدث لتنفي عن نفسها بعض الاتهامات التي التصقت بها لمجرد أنها بعيدة تماما عن الثرثرة الفارغة.
وتبين أن من المحرج أن يلبس الإنسان ثوبا لا يناسبه فقط ليجاري الآخرين وحتى لا يكون منبوذا، فالأغلبية يميلون للشخصيات المتحدثة والتي تستطيع الخوض في كل المواضيع، وهذا ما تنفر منه مي لكونها ترى أن من يتحدث كثيرا يخطئ كثيرا وأن التحدث في كل المواضيع ليس دليلا على الفهم.
ومن وجهة نظرها، أن تكون محبوبا لا علاقة له بالصمت أو الكلام، بل بطيبة المعدن ونظافة القلب.
بينما هدى عادل (45 عاما)، تجد أن الصمت مساحة للتفكير واستعادة التوازن وقراءة المواقف بوضوح، إذ إنه يساعد في فهم الأمور بعمق ويسمح برؤيتها على حقيقتها، مشيرة إلى أن الشخص الصامت ليس بالضرورة أن يكون انطوائيا أو حزينا، هو صامت لأنه لا يريد أن يقحم نفسه في كل شيء، إضافة إلى أنه يقدر قيمة الكلام، لذلك لا يتحدث في ما لا يخصه ليبقى محترما في نظر نفسه وأيضا في نظر الآخرين.
وتبين أن على الشخص أن يوازن بين الإيجابيات والسلبيات في كل موقف يعيشه، وبناء على ذلك يكون القرار بالصمت أو الكلام، لكن بشرط ألا يعتاد الصمت.
الصمت، بحسب الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، له وجوه متعددة، منه الصمت المرضي والصمت من أجل التفكير والتقييم والصمت بقصد الهدوء واكتشاف الذات وقراءة المواقف بحيثياتها لفهم الصورة كاملة. ورغم ما يعنيه الصمت حول العلاقات الصحية وكونه مؤشرا جيدا على التفاهم في كثير من الأحيان، إلا أن الشخص الصامت قد يساء فهمه وقد يتهم بالغموض والانطوائية فقط لأنه قرر أن يلجأ إلى الصمت إما للعزلة والتأمل أو لأن الأحاديث المطروحة لا تشبهه بالعموم.
ويبين مطارنة أن الصمت محطة يستريح فيها الشخص من نقاشات عقيمة وأفكار لا تناسب مستوى تفكيره، وهنا يجب أن يحتفظ الإنسان بحقيقته بعيدا عن الزيف والتلون من أجل إرضاء الآخر وتلك الاتهامات التي تجرده من كونه إنسانا اجتماعيا، والإنسان عندما يعرف متى يصمت وأيضا متى يتحدث حتما ينجو ويستطيع غربلة المواقف وتفهم وجهات النظر المختلفة، وبالتالي يجد من يتفاهم معه ضمن حدود الحكمة والاحترام والتوازن.
وتبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن الشخص الصامت بصورة ملحوظة هو شخص أكثر تركيزا على الإنصات بدلا من التحدث، مما يعطيه ميزة خاصة تتمثل في قراءة أفكار الأشخاص المحيطين به بعد فهم طرق تفكيرهم وربما تحديد سماتهم، كذلك إمكانية إعطاء الرأي الصائب في الوقت المناسب بعد تفكير عميق.
وتمتاز الشخصية الصامتة بعدة سلوكيات لا تشبهها فيها الشخصيات الأخرى، أهمها أنها حين تسأل عن أمر ما تجيب بكلام مختصر، وهو ما يعرف بالجواب المغلق، فهو لا يفضل الإسهاب في الإجابة، وإن تطلب الأمر توضحياً أكثر، فهو يوضح بالقدر الذي يعتقد أن الكلام أصبح واضحاً، بحسب إبراهيم.
ويتصف صاحب هذه الشخصية بكونه مستمعا جيدا لمن يتحدث معه، كذلك يحفظ الأسرار بشكل جيد، كما أنه يكون لنفسه رهبة واحترام ووقار في نفوس الآخرين سواء أكانوا أعداء أم غير ذلك، لكونه لا يفصح عما بداخله ولا يكون كتاباً مفتوحاً يسهل قراءته، فكثرة الكلام غالباً ما تكشف عن الجوانب السيئة أو غير المرغوبة من الشخصية أو عن الآراء غير المرحب بها، والصمت يجعل الآخرين يبنون انطباعاً جيداً.
ووفق إبراهيم، كل هذه الأمور هي مردودات إيجابية لأصحاب الشخصية الصامتة.
‏كذلك، تقول إبراهيم إن البعض يرى أن الشخصية الصامتة لديها بعض العيوب أو السلبيات التي تعيق تواصلها مع الآخرين وتترك انطباعاً سلبياً لديهم، ويقال الشخص الصامت هو شخص تعلم الصمت لأنه لا يريد أن ينفتح على الآخرين، ربما أصابته جروح من التحدث مع الآخرين، أو عانى من التنمر والإساءة في مرحلة ما من حياته جعلته أقل ميلاً لفتح خطوط التواصل، أو أنه يعاني من رهاب الانفصال عن الآخرين، ما يجعله يخاف من التعبير عن مشاعره وآرائه خوفاً من أن يهجره من حوله.
وفي بعض الحالات، قد تكون دوافع الشخصية الصامتة الخجل أو الفوبيا المجتمعية، حيث يدخل الشخص في بيئة لا تشبه بيئته التي نشأ بها، أو يمتلك ماضيا لا يرغب بمشاركته مع الناس الذين عرفوه مؤخراً، فيلجأ للصمت كنوع من إخفاء طباعه وأسلوب حياته والبيئة التي ينحدر منها. في كل الأحوال، تكشف صفات الشخص الصامت عن إيجابيات متعددة في بعض الأحيان، وعن سلبيات في أحيان أخرى، ما يتطلب التفرقة بين صمت ناتج عن القوة والحكمة، أو ناتج عن الضعف ويحتاج للتقويم والمساندة.
وتبين إبراهيم، أن من الطرق التي يمكن تبنيها عند التعامل مع الشخصية الصامتة، تجنب الضغط عليها كي تتحدث عن أمور لا ترغب بالتطرق إليها، والسماح للشخصية الصامتة، في بيئة العمل خصوصا، بالعمل وحدها إن فضلت ذلك، وعدم الإصرار على إشراكها رغما عنها في العمل التعاوني بين المجموعات.
إلى ذلك، منح الشخصية الصامتة الوقت الكافي للتفكير، وعدم الضغط عليها بالأسئلة المتتابعة، واحترام طبيعتها، وعدم اعتبار ردود أفعالها وطريقة تجاوبها من قبيل الإهانة المقصودة.

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