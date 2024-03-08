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حشود في وسط البلد تندد باستمرار العدوان على غزة (صور)

3/8/2024 2:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت من المسجد الحسيني في وسط البلد بعد صلاة الجمعة، مسيرة نددت بالعدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحت منظر ومسمع العالم.


والمسيرة نظمها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، وأدان المشاركون فيها صمت المجتمع الدولي إزاء المذبحة التي تجري في غزة وتجويع سكانها وإبادته.

ولفتوا إلى أن المجتمع الدولي أصم ويكيل بمكيالين ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأن ينظر إلى العدوان بمباركة وصمت.

وطالبوا بإسقاط معادة وادي عربة ووقف التطبيع مع الكيان.

ورفعوا صور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشبهوه بالنازيين.


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