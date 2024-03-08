الخصاونة في يوم المرأة العالمي: نؤكِّدُ التزامنا بدعمها وتمكينها سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً



وقال الخصاونة في تغريدة له على موقع إكس اليوم الجمعة، "في اليوم العالمي للمرأة، نهنِّئ المرأة الأردنيَّة على إنجازاتها ودورها الطَّليعي في مسيرة الدولة في مختلف المراحل، وإسهاماتها العالميَّة في شتَّى المجالات".



وأضاف: "نؤكِّدُ التزامنا بدعمها وتمكينها سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وبما يكفل تعزيز مشاركتها؛ خدمةً للوطن وقيادته وأبنائه".

