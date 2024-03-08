الخصاونة في يوم المرأة العالمي: نؤكِّدُ التزامنا بدعمها وتمكينها سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنَّأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المرأة الأردنيَّة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف اليوم الموافق للثَّامن من آذار.
وقال الخصاونة في تغريدة له على موقع إكس اليوم الجمعة، "في اليوم العالمي للمرأة، نهنِّئ المرأة الأردنيَّة على إنجازاتها ودورها الطَّليعي في مسيرة الدولة في مختلف المراحل، وإسهاماتها العالميَّة في شتَّى المجالات".
وأضاف: "نؤكِّدُ التزامنا بدعمها وتمكينها سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وبما يكفل تعزيز مشاركتها؛ خدمةً للوطن وقيادته وأبنائه".
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