ولي العهد للأردنيات في يوم المرأة: هي نصف مجتمعنا شريكة رفعتنا وعزنا

ولي العهد للأردنيات في يوم المرأة: هي نصف مجتمعنا شريكة رفعتنا وعزنا
التاريخ
3/8/2024 2:26:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، منشورًا عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستغرام" بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة.
وجاء في المنشور: "هي نصف مجتمعنا شريكة رفعتنا وعزنا".
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