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ولي العهد للأردنيات في يوم المرأة: هي نصف مجتمعنا شريكة رفعتنا وعزنا

3/8/2024 2:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، منشورًا عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستغرام" بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة.

وجاء في المنشور: "هي نصف مجتمعنا شريكة رفعتنا وعزنا".


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