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مصدر: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة

3/8/2024 2:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكر مصدر لـ"الغد" أن الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة اليوم الجمعة لم يكن مصدره طائرة أردنية.

وقال المصدر إن الطائرات الأردنية الأربعة التي نفذت عملية الإنزال بالإشتراك مع 5 دول قد تمت دون أي خلل.

وبين أن الأردن مستمر في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق براً وجواً.

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