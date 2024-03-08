الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان الأحد المقبل

الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان الأحد المقبل
التاريخ
3/8/2024 2:26:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعا سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد المقبل.
وأشار الحسنات إلى أن مديريات الإفتاء في كافة المحافظات ستفتح أبوبها لاستقبال الشهادة برؤية هلال شهر رمضان المبارك.--(بترا)
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