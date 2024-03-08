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الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان الأحد المقبل

3/8/2024 2:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد المقبل.


وأشار الحسنات إلى أن مديريات الإفتاء في كافة المحافظات ستفتح أبوبها لاستقبال الشهادة برؤية هلال شهر رمضان المبارك.--(بترا)

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