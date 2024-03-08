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وادي الأردن: حجم مخزون المياه الحالي في سدود المملكة جيد

3/8/2024 2:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- فيما يؤمل أن تشهد مختلف المناطق، مزيدا من الهطولات المطرية الفترة المتبقية من الموسم الشتوي، أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة "أن حجم مخزون المياه الحالي في مختلف سدود المملكة جيد".
وأبدى الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، أمله، بتحسن مخازين المياه الحالي في السدود كافة، والبالغ نحو 136 مليون م3، معادلا ما نسبته 47 % من إجمالي سعتها التخزينية، والبالغة 288.128 مليون، مبينا أن كميات تخزين المياه "مطمئنة للمزارعين"، مضيفا أنها "تلبي الكميات المتفق عليها".
وكشف الحيصة، في تصريحات سابقة، عن توجه "وادي الأردن" نحو إجراء دراسات ومشاورات لإنشاء سدود "تحت أرضية"، تتناسب والطبيعة الجغرافية لمنطقة البوادي الأردنية.
ويهدف هذا التوجه، الى الاستفادة من أكبر كميات من مياه الأمطار في المناطق الصحراوية، والاستغلال الأمثل للهطولات المطرية، وصولا إلى شحن الأحواض الجوفية، والاستفادة من مياه الأمطار.
وأشار الحيصة، الى أهمية تعظيم الاستفادة من الهطولات المطرية وفق مثل هذه التوجهات الجديدة.
وتسعى وزارة المياه والري الى تنفيذ استراتيجية زيادة الطاقة التخزينية في السدود، لتصل إلى 400 مليون م3 بحلول العام المقبل، إذ ركزت استراتيجية قطاع المياه الأردني المحدثة، على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود.
وأكدت سلطة وادي الأردن، في وقت سابق، أهمية المحافظة على مخازين السدود لذلك الغرض، ودورها برفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.
وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.
وعادة ما يكون تأثير الأمطار الجيد على المياه الجوفية واضحا، في حال استمرار الهطول لتغذية الطبقات الجوفية العميقة من الأرض، في حين يكون تأثير تلك الأمطار "محدودا" على تلك المياه عند انحباس الأمطار.
ويستمر الموسم المطري حتى 10 أيار (مايو) المقبل، وسط تفاؤل بأن يشهد الشهران المقبلان؛ آذار (مارس) ونيسان (إبريل)، أداء مطريا أفضل مقارنة بما سجله الموسم حتى الآن، ويرفع من آمال تعويض مخازين السدود التي بقيت رهينة لانحباس مطري طال أمده على مدار مواسم مضت.
ويعتمد تحسين أوضاع مخزون السدود على تحسن الجريان السطحي للمياه، عبر استمرارية هطل الأمطار المتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس، على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.
ورغم ما شهدته مختلف مناطق المملكة من هطولات مطرية متواصلة إثر تأثرها بمنخفض جوي على مدار يومين متتاليين، ما تزال السدود بحاجة الى تدفقات إضافية من الهطل المطري، لتعويض شح التدفقات المائية الواصلة إليها، إثر الانحباس الذي عانت السدود من تبعاته، وانعكاس الهطل على تعزيز مخازينها.
وعبرت مصادر وزارة المياه والري، في وقت سابق، عن أملها بأن يكون الموسم الشتوي الحالي 2023-2024، غنيا وذا أداء جيد، لافتة إلى المضي بتنفيذ خطط "المياه" بنهج ثابت ووفق برامج محددة، والهادفة بأكملها إلى توفير كميات المياه المدورة من خلال تقليل الفاقد، بنوعيه الإداري والفيزيائي، وذلك توازيا ومحاولات تأمين مصادر مياه جديدة.
وأكدت الوزارة أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.
وتنعكس التوقعات بتجدد مرور منخفضات جوية، بشكل مباشر، على ارتفاع هامش الأريحية حيال إسالة الوزارة، المياه للمزارعين بشكل عام في منطقة وادي الأردن لأغراض الري ومساهمة استمرارية الهطول المطري على رطوبة التربة.
من ناحيته، أشار مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، خلال تقييمه للأداء المطري في شباط (فبراير) الماضي للموسم المطري الحالي 2023-2024، الى تراجع في هذا الأداء بأغلب المناطق، باستثناء أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، بما فيها الأغوار الجنوبية، إذ شهدت تحسناً في الأداء المطري الشهر الحالي.
وعادة ما تشكل مجاميع الأمطار التي تهطل على مناطق المملكة في شباط (فبراير) بين 20 و25 % من المعدل الموسمي العام، وفق آل خطاب.
واعتبر مدير "الأرصاد الجوية"، أنه ورغم هذا التراجع، فإن أداء الموسم المطري الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، ما يزال "حول معدلاته العامة، وأعلى في مثل هذا الوقت من السنة في أغلب مناطق المملكة، باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية والتي يعد الأداء المطري فيها ضعيفا، ودون معدلاته العامة حتى نهاية الشهر، فيما حققت أجزاء من المناطق الوسطى الشرقية والشمالية بما فيها الأغوار الشمالية، معدلها الموسمي العام كاملاً، وتجاوزته في بعض أجزائها".
وتشير السجلات المناخية للمواسم المطرية خلال 100 موسم مطري في مطار عمان المدني، الى أن انتهاء الموسم المطري في المملكة، يكون عادة خلال الفترة بين 2 و31 من أيار (مايو)، وباحتمالية تصل الى 66 %، في وقت تشكل فيه نسبة مجموع الأمطار التي تهطل على مناطق المملكة بعد نهاية شباط (فبراير) وحتى نهاية الموسم المطري بشكل عام، تتراوح بين 19 و22 % من الموسم المطري العام.

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