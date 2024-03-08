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الغذاء والدواء: علاجات احتيالية تروج على مواقع التواصل

3/8/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- طالب مواطنون ومقيمون وزارة الصحة بإخضاع الحسابات المُروجة لمنتجات أشبه بالمنتجات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي لرقابتها، وإنزال العقوبة بمن يمارس عمليات البيع أو الترويج لها دون ترخيص من الوزارة، أو موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وكانت مواقع تواصل، روجت لمسحوق عشبي قالت انه قادر على تنظيف الرئتين من التدخين خلال دقائق، وهو عبارة عن كيس يحتوي مسحوقا لا تعرف ماهيته ويباع بـ20 دينارا عبر التجارة الالكترونية (اون لاين).
وأكدوا في تصريحات لـ"الغد"، خطورة هذا العمل على صحة الإنسان، بخاصة وأنَّ بعض المنتجات غير حاصلة على ترخيص من المؤسسة العامة، ما يدعو للقلق حيال المكونات التي تتضمنها مثل هذه المنتجات.
واعتبر اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة أن آثار هذا النوع من المنتجات سلبية على صحة الإنسان، لافتا الى أنَّ المنتج ليس مرخصا من المؤسسة العامة، ما يثير شكوكا حياله، ويثبت الحيلة التي يستخدمها مروجوه دون اكتراثهم ما قد يؤول إليه الأشخاص المستخدمين له، محذرا من استخدامه لعدم توافر الدراسات العلمية التي تبيبن فعاليته.
المؤسسة العامة بدورها، ردت على استفسارات صحفية لـ"الغد" حول المنتج وقالت "إن Herbal Spray Cleansing Lung غير مسجل وغير مرخص من وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية فيها، وفي حال تداول أي منتج غير مرخص أو بيعه على المواقع الالكترونية، تجري متابعته عبر كوادرها الرقابية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، لوقف هذا الترويج وفق الاصول، وملاحقة المعنيين الذين يروجون لهذه المنتجات والتحفظ على المنتج المخالف وجمعه من اماكن توزيعها، لاستكمال الاجراءات.
وطالب الطراونة المؤسسة العامة، وادارة البحث الجنائي بمديرية الامن العام، بإخضاع الحسابات المروجة لمنتجات تحت بند منتجات طبيعية أو طبية غير معلومة المصدر على وسائل التواصل للرقابة.
المواطن احمد عبدالله أكد لـ"الغد" انه طلب طردا يحتوي المادة فوجدها عبارة عن مسحوق ابيض يذاب في كأس ماء، فخشي ستخدامه، داعيا لوقف طلب المنتجات الطبية والصيدلانية عبر "الاون لاين" وشرائها من الصيدليات المرخصة، مبينا انه دفع 20 دينارا ثمنا لمادة لا يعرف مصدرها، لكنها حظيت بترويج واسع.
سعيد. م مقيم عربي يعمل حارس عمارة، بين انه اشترى هذه المادة وسرعان ما فوجئ بانها مجرد مسحوق ابيض وبكمية قليلة توضع في كأس ماء، لكنه رفض استخدامها برغم معاناته من حالات ربو مزمنة.

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