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الفايز: الأردن يواجه تحديات اقتصادية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

3/8/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن – عقد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في إطار زيارته للمملكة المتحدة، لقاءات منفصلة مع مجلس السفراء العرب في العاصمة البريطانية لندن، ومجموعة الأردن في البرلمان البريطاني، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق احمد، وبحث معهم أوضاع المنطقة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعلاقات الأردنية البريطانية.
وأشار الفايز بحضور الأعيان علياء بوران وناصر جودة ومازن دروزة والسفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، الى ما يواجهه الأردن من تحديات، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال، إن الأردن دولة قوية سياسيا وامنيا، لكنه يواجه تحديات اقتصادية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، ووجود مليون و300 ألف لاجئ سوري في الأردن، بينما لم يعد حجم الالتزام الدولي بخطة الاستجابة للازمة السورية يتجاوز الـ21 % من تكلفة احتياجات اللاجئين.
وثمن الفايز، دعم المملكة المتحدة لبرامج التنمية الاقتصادية في الأردن، داعيا البرلمانيين البريطانيين للدفع باتجاه تقديم مزيد من الدعم، ومتابعة مخرجات مؤتمر المانحين الذي استضافته بلادهم في العام 2019، لتمكيننا من مواجهة تحدي اللجوء السوري.
واكد الفايز، اهمية ما تقوم به الدبلوماسية البرلمانية من أدوار فاعلة، لإزالة اية معيقات تعترض علاقات البلدين.
وتناولت لقاءات الفايز، العدوان الاسرائيلي على غزه، اذ اكد خلالها ضرورة وقفه، داعيا لان يكون للبرلمان البريطاني موقفا قويا في هذا الاتجاه، لافتا لأهمية جهود الأردن الداعية لوقف العدوان، وارساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يقوم بجهود حثيثة لوقف العدوان على غزة، وكشف حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتطهير عرقي، وتجويع وتدمير بحق الفلسطينيين في الضفة والقطاع.
وبين الفايز، ان جلالة الملك يؤكد باستمرار للمجتمع الدولي، حتمية قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي بها، وضرورة فرض الحل السياسي على إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد خلال اللقاءات المنفصلة مع البرلمانيين والدبلوماسيين واللورد احمد، أن حل الدولتين، الطريق الوحيد لإنهاء صراعات المنطقة ليتمكن الجميع من العيش بسلام، مبينا الا أمن ولا استقرار لإسرائيل وغيرها، الا باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. مطالبا بدعم جهود جلالة الملك لاحلال السلام في المنطقة، فـ"لا شيء يمكنه تبرير قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، وجعل الآلاف في غزة ايتاما بلا مأوى.
وعرض لموقف الأردن الرافض لسياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية، ورفضه القاطع المس بثوابته الوطنية ومصالحه العليا والتهجير القسري للفلسطينيين، مبينا أن جلالة الملك، اكد باستمرار أن أي حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، حلول وهمية وعدمية سنتصدى لها بقوة.
وأكد الفايز، حرص مجلس الأعيان، على تفعيل علاقات البلدين خدمة لمصالحهما، مبينا أهمية العمل بين مجلسي الاعيان والبرلمان البريطاني، للبناء على شراكتهما القوية، وتنسيق جهود استقرار المنطقة وتنميتها الاقتصادية. وزيادة الاستتثمارات البريطانية في الأردن.
وأشار في لقائه مجلس السفراء العرب، لما يواجه الامة العربية من تحديات، تحتاج لموقف عربي موحد للتعامل معها، فحالة التشرذم التي تمر بها، جعلت دولا عربية عديدة، ساحة لصراعات اقليمة ودولية، والضحية دائما هو المواطن العربي.
ودعا لوجود جهد عربي فاعل، يتصدى للعدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزه، ويوقف عمليات التطهير العرقي وحرب الابادة وجرائم الحرب التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين.
وعرض لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الدولية والإقليمية لوقف العدوان على الفلسطينيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا تحذير جلالته من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بالنازحين.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة الأردن في البرلمان البريطاني، اعتزازهم بالعلاقات الأردنية البريطانية، مشيدين بدور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك في مواجهة التحديات الإقليمية، مثمنة استضافة الأردن للاجئين السوريين، برغم شح موارده، معربين عن تطلعهم لزيارة الأردن العام الحالي، بما يفتح آفاق تعاون برلماني اوسع ويوفر فرصة لاستكشاف التعاون بين البلدين.
كما ثمن مجلس السفراء العرب، دور جلالته بتوضيح حقيقة ما يجري في غزة من عدوان على الشعب الفلسطيني، لافتين إلى إنعكاسات زيارتي جلالته للمملكة المتحدة بعد العدوان على غزة، والتأثير على مواقف قيادتها، لما يحظى به جلالة الملك من موثوقية واحترام لدى مراكز صنع القرار البريطاني.
كذلك، أكد اللورد أحمد، اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والرغبة بتعزيزها، معربا عن تقدير المملكة المتحدة لدور الأردن بمواجهة التحديات الإقليمية، وجهوده بتحقيق سلام مستدام.
وأكد أن المملكة المتحدة، تدعم وقفا مستداما لإطلاق النار، مع أهمية دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيدا بدور الأردن الريادي في إدخال المساعدات للقطاع، عبر الانزالات الجوية التي كانت المملكتان قد تعاونتا في انفاذ واحدة منها.
كما زار الفايز المركز الاسلامي الثقافي "مسجد لندن المركزي"، واستمع من القائمين عليه لدور المركز في الدفاع عن رسالة الاسلام الحنيف وتعاليمه، وتدريس اللغة العربية.
واشاد مدير المركز، بجهود الأردن الدولية في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز قيم الحوار والتعايش المشترك بين الأديان، ومجابهة ظاهرة الاسلاموفوبيا.
من جانبه اشاد الفايز بدور القائمين على المركز، مؤكدا على أهمية أثر الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس بحمايتها ومنع تهويدها.-(بترا)

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