انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر السابع في شباط

MENAFN - Alghad Newspaper) تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي خلال شهر شباط، وسط ارتفاع أسعار السكر واللحوم، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية.



ووفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، فقد سجل المؤشر في المتوسط 117.3 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يعد مستوى أقل من 118.2 نقطة المسجل في كانون الثاني، كما أنه أقل مستوى منذ شباط 2021.



وانخفض مؤشر الحبوب 5 بالمئة على أساس شهري ليهبط 22.3 بالمئة عن مستواه قبل عام، وسط توقعات بمحصول كبير من الذرة في أميركا الجنوبية وأسعار تنافسية من أوكرانيا.



وعلى مستوى أسعار الزيوت، فتراجعت 1.3 بالمئة و11 بالمئة في شباط على أساس شهري وسنوي على الترتيب، في ظل توقعات بوفرة الإمدادات من أميركا الجنوبية،

كما انخفضت أسعار زيت بذور اللفت ودوار الشمس، فيما ارتفع مؤشر فاو للسكر بنسبة 3.2 بالمئة على أساس شهري، بما يعكس استمرار المخاوف ذات الصلة بالإنتاج المرتقب في البرازيل.



وعلى صعيد التوقعات لعام 2024، فقد رفعت المنظمة إنتاج القمح 1.1 بالمئة عن العام السابق ليصل إلى 797 مليون طن بفضل الطقس المواتي في أميركا الشمالية وروسيا، أكبر المصدرين، وأيضاً في الصين والهند وإيران وباكستان وتركيا.

--(بترا)