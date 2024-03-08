المشاريع المستجيبة للمناخ.. كيف نشجعها؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – اشترط ممثلون عن القطاع الخاص، والأكاديمي والاستشاري لنجاح خريطة طريق مقترحة للتمويلات المستجيبة للمُناخ، أن "تضع الحكومة إجراءات لتسهيل الموافقات على المشاريع المُناخية، كخطوة تشجيعية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع"، وأن "تمنح الشركات تخفيضات محددة لتجديد تراخيصها، وفي حالة الاستثمار المُناخي، وبنسبة مئوية معينة يتفق عليها مع الحكومة لاحقاً"، وفق توصياتهم التي أدرجوها في مسودة خريطة الطريق.
ومن بين التوصيات التي أدرجت على المسودة وحصلت "الغد" على نسخة منها "وضع قائمة بمشاريع التخفيف المُناخي ذات الأولوية للحكومة، ليتمكن القطاع الخاص من تطوير مقترحات مشروع، ووفقا للقائمة"، و"تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، لزيادة الوعي بالقوانين، والفرص المتاحة بشأن الاستثمارات المناخية".
مدير مديرية التغير المناخي بلال الشقارين، قال في الجلسة المختصة بالخريطة، إن "إذا لم يتخذ القطاع الخاص دورا قياديا في العمل المُناخي بالأردن، فلن يمكن تحقيق ما ورد في الخطط والبرامج التي وضعت بشأن التخفيف، والتكيف مع المُناخ".
ولفت، في الجلسة التي عقدتها الوزارة بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر أول من أمس، إلى أن "مسودة الخريطة، أدرجت 4 محاور رئيسة بشأن التمويلات المستجيبة للمُناخ، والتي يتطلب تنفيذها الاستدلال على الآليات والسياسات الواجب اتباعها، أو المقترحة على القوانين في الأردن، بالتعاون مع القطاع الخاص".
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