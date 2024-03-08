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المشاريع المستجيبة للمناخ.. كيف نشجعها؟

3/8/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – اشترط ممثلون عن القطاع الخاص، والأكاديمي والاستشاري لنجاح خريطة طريق مقترحة للتمويلات المستجيبة للمُناخ، أن "تضع الحكومة إجراءات لتسهيل الموافقات على المشاريع المُناخية، كخطوة تشجيعية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع"، وأن "تمنح الشركات تخفيضات محددة لتجديد تراخيصها، وفي حالة الاستثمار المُناخي، وبنسبة مئوية معينة يتفق عليها مع الحكومة لاحقاً"، وفق توصياتهم التي أدرجوها في مسودة خريطة الطريق.
ومن بين التوصيات التي أدرجت على المسودة وحصلت "الغد" على نسخة منها "وضع قائمة بمشاريع التخفيف المُناخي ذات الأولوية للحكومة، ليتمكن القطاع الخاص من تطوير مقترحات مشروع، ووفقا للقائمة"، و"تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، لزيادة الوعي بالقوانين، والفرص المتاحة بشأن الاستثمارات المناخية".
مدير مديرية التغير المناخي بلال الشقارين، قال في الجلسة المختصة بالخريطة، إن "إذا لم يتخذ القطاع الخاص دورا قياديا في العمل المُناخي بالأردن، فلن يمكن تحقيق ما ورد في الخطط والبرامج التي وضعت بشأن التخفيف، والتكيف مع المُناخ".
ولفت، في الجلسة التي عقدتها الوزارة بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر أول من أمس، إلى أن "مسودة الخريطة، أدرجت 4 محاور رئيسة بشأن التمويلات المستجيبة للمُناخ، والتي يتطلب تنفيذها الاستدلال على الآليات والسياسات الواجب اتباعها، أو المقترحة على القوانين في الأردن، بالتعاون مع القطاع الخاص".

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