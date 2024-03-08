الاحتلال يرتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة



وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 30 ألفا و878 شهيدا، و72 ألفا و402 مصاب.



وأكدت الوزارة أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر هم من النساء والأطفال.