وكيل أممي: أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة



ودعا غريفيث في بيان نشره على حسابه على منصة إكس اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في غزة والالتزام الكامل بقواعد الحرب.



وطالب غريفيث بتوفير نقاط دخول آمنة وطرق إمداد إضافية وحماية أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية.