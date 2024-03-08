63 امرأة تستشهد يوميا في غزة



وقالت في بيان اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، إن النساء في غزة، في هذا اليوم، تستمر بتحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، حيث قتل ما لا يقل عن تسعة آلاف امرأة". وشددت "أونروا" على أنه "لا يزال العديد منهن تحت الأنقاض".



وأوضحت أنه "في المتوسط، تقتل 63 امرأة يوميا في غزة، بينهن37 أما تترك عائلاتها وراءها".