63 امرأة تستشهد يوميا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، بأن 63 امرأة في قطاع غزة تستشهد يوميا إثر الحرب الإسرائيلية، غالبيتهن أمهات.
وقالت في بيان اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، إن النساء في غزة، في هذا اليوم، تستمر بتحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، حيث قتل ما لا يقل عن تسعة آلاف امرأة". وشددت "أونروا" على أنه "لا يزال العديد منهن تحت الأنقاض".
وأوضحت أنه "في المتوسط، تقتل 63 امرأة يوميا في غزة، بينهن37 أما تترك عائلاتها وراءها".
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