تفجير وإطلاق نار.. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية مزدوجة نوعية شمال الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصيب 3 جنود إسرائيليين اليوم الجمعة، إثر عملية مزدوجة نفذها مقاومون فلسطينيون في محيط مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن اثنين من المصابين في العملية بحالة خطيرة.
وأضافت: "عملية حومش تم التخطيط لها مسبقا حيث استدرج الجنود إلى موقع زرعت فيه عبوة ناسفة تم تفجيرها ثم تم إطلاق النار على الجنود".
وأغلق جيش الاحتلال المنطقة وشرع في بحثه عن المقاومين.
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