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تفجير وإطلاق نار.. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية مزدوجة نوعية شمال الضفة الغربية

3/8/2024 2:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب 3 جنود إسرائيليين اليوم الجمعة، إثر عملية مزدوجة نفذها مقاومون فلسطينيون في محيط مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن اثنين من المصابين في العملية بحالة خطيرة.
وأضافت: "عملية حومش تم التخطيط لها مسبقا حيث استدرج الجنود إلى موقع زرعت فيه عبوة ناسفة تم تفجيرها ثم تم إطلاق النار على الجنود".
وأغلق جيش الاحتلال المنطقة وشرع في بحثه عن المقاومين.

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