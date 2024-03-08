بريطانيا تعلن عن حادثة بحرية جنوب شرق عدن
التاريخ
3/8/2024 2:25:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة والطاقم في أمان.
وقالت الهيئة البريطانية إن ربان السفينة أبلغ عن انفجارين قبالتها، ودعت السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.-(وكالات)
MENAFN08032024000072011014ID1107953856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.