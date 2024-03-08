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بريطانيا تعلن عن حادثة بحرية جنوب شرق عدن

3/8/2024 2:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة والطاقم في أمان.


وقالت الهيئة البريطانية إن ربان السفينة أبلغ عن انفجارين قبالتها، ودعت السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.-(وكالات)

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