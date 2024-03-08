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أبو عبيدة: الاحتلال يمارس محرقة نازية حقيقية ضد شعبنا

3/8/2024 2:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أبو عبيدة، أن الحرب تدخل شهرها السادس ولا يزال العدو يمارس محرقة نازية حقيقية ضد شعبنا.
واضاف أبو عبيدة ان ملحمة 7 أكتوبر جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى.
وأكد ان قوانين المجتمع الدولي البالية مجيرة لحماية الظلم والعدوان بسطوة من الإدارة الأميركية.
وبين أن هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة.
واشار ان شعبنا يقف أمام عدوان صهيوني أميركي غير مسبوق في التاريخ.
وبين ان دول العالم تقف عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسان.
وقال ان العربدة الصهيونية تصاعدت مع وصول أكثر حكومة تطرفا ونازية للحكم في الكيان كانت تخطط لما تقوم به.
وأكد ان يد ظالمة ومرتجفة ترتفع في مجلس الأمن لتعطيل كل محاولة ولو كانت شكلية لنصرة المظلومين.
وأشار اننا نقاتل العدو لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته ولدينا المزيد.
واضاف أبوعبيدة "لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه".
واشار اننا نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال.
وقال" الصهاينة لا يعيرون أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك".
وأكد ان مجاهدونا يواصلون معركة التصدي للعدوان في كل مكان يوجد فيه جيش العدو في غزة.

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