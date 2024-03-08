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العدل الدولية أم الجنائية الدولية.. أيهما أفضل للفلسطينيين؟

3/8/2024 2:25:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رافاييل ميزون* - (أوريان 21) 28 شباط (فبراير) 2024

فيما يخص القضية الفلسطينية، اكتسبت محكمة العدل الدولية حضورا شرعيا أدى إلى تراجع دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب التمييز بين هاتين المؤسستين اللتين تنظران في الوضع القائم في فلسطين، لكونهما لا تتمتعان بالشرعية نفسها ولا بالولاية القضائية نفسها. وتستند كلاهما في أحكامهما إلى القانون الدولي العام، لكن بإمكان محكمة العدل الدولية النظر إلى السياق التاريخي المتكامل، وهو ما تفتقر إليه المحكمة الجنائية الدولية بشدة.
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لمع نجم محكمة العدل الدولية التي لجأت إليها جنوب إفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل، بعد حكمها الذي جاء ليغير نظرة العالم إلى الصراع الدائر في غزة، بإقرار أن العدوان الإسرائيلي يهدد بحدوث إبادة جماعية. وتجتمع المحكمة مرة أخرى في نهاية الشهر الحالي لعقد جلسات استماع لـ52 دولة وثلاث منظمات دولية بناءً على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 2022 على محكمة العدل الدولية للحصول على رأيها الاستشاري حول شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.(1) ويعد هذا السؤال الذي يستدعي الحديث عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وكذلك نظام الحكم القائم على الفصل العنصري جوهريا.
سيضاف الحكم الذي من المرجح أن يصدر في صيف العام 2024 إلى الأحكام القضائية المتعلقة بفلسطين، حيث إن الرأي الاستشاري الذي سبق وأصدرته المحكمة في العام 2004 بشأن بناء إسرائيل جدارا عازلا في الأراضي المحتلة أعاد بالفعل إلى المشهد الإطار القانوني لفهم وضع الشعب الفلسطيني. وبالتزامن مع ذلك، يزعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق مستقل حول الجرائم التي تُرتكب في الأراضي المحتلة. إلا أن تلك المؤسسة يبدو أنها أصبحت عديمة الجدوى تمامًا، سواء لتقاعسها المستمر عن بحث القضايا المتعلقة بفلسطين أو في توجيه دفة التحقيقات المتعلقة بغزة.
موقع الدول في النزاع الدولي
تعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتختص بالفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، لذا تم اللجوء إليها للفصل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وتتألف المحكمة من قضاة يمثلون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويمكنها الاستناد إلى فقه قضائي مستقر ومحترم أرسته محكمة العدل الدولية الدائمة التي تأسست في إطار عصبة الأمم.
ويجب التعامل مع هذا الفقه القضائي بنوع من الحذر، ذلك أن اللجوء إلى القاضي في القانون الدولي العام مرتبط بموافقة الدول، وبهذا لا يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في نزاع نشأ بين الدول إلا إذا قبلت تلك الدول ولايتها القضائية. ويجوز للدول الأطراف أن تقبل اختصاص محكمة العدل الدولية بشكل العام مسبقًا بإيداع إعلان طوعي بموجب الفقرة الثانية من المادة 36 من النظام الأساسي بقبول ممارسة المحكمة ولايتها القضائية. كما يمكنها أيضا قبول اختصاص المحكمة مسبقا ولكن بصورة أكثر تقييدا عن طريق النص على ذلك في بند من بنود إحدى الاتفاقيات المبرمة. وأخيرا يمكنها قبوله في حينه لكي تفصل المحكمة في نزاع بعينه ينشأ بينها. إن قبول الدول بولاية المحكمة كشرط أساسي يفسر موقف المحكمة الحذر في التعامل مع أطراف القانون الدولي المتمثل في الدول، وذلك عملاً بمبدأ المساواة بين الدول واحترام سيادتها الداخية الذي ينص عليه القانون الدولي.
وعلى العكس من ذلك، تعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة مستقلة حديثة النشأة تأسست بموجب نظام روما الأساسي العام 1998 بمعزل عن نظام الأمم المتحدة. ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية تتطلع إلى اكتساب ولاية عالمية، إلا أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست عضوة فيها. فمن المعروف أن القوى العظمى المتمثلة في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين والهند وإيران وإسرائيل لم تصادق على نظام روما الأساسي. وإذا كانت أغلب الدول الإفريقية قد صادقت على الاتفاقية، فإن قلة من الدول العربية والآسيوية قامت بذلك. هذا الوضع له العديد من التداعيات فيما يتعلق بالشرعية الدولية للمؤسسة وتحديد الفاعلين الرئيسيين فيها وإمكانية فتح تحقيقات في القضايا التي ترفع إليها.
فيما يتعلق بالتحقيقات، نص نظام روما الأساسي (المادة 12) على جواز ملاحقة عناصر دولة غير طرف إذا اشتُبه في ارتكابها جرائم على أرض دولة طرف، أو دولة قبلت في حينه ممارسة المحكمة ولايتها القضائية. هذا ما يطبق حاليا في حالة إسرائيل، وفي حالة روسيا، حيث أسفرت التحقيقات عن إصدار قرار توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويتضح في هذا المثال أنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولة أن تمارس اختصاصها تجاه دولة غير طرف عن طريق مساءلة رعاياها الرئيسيين. وإذا كان هذا النظام يتم تبريره بحسب مدى فداحة الجرائم الدولية، فهو يبتعد كل البعد عن مبادئ العدالة الدولية المتعارف عليها، وعن الاحترام الواجب لسيادة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حد سواء، ولا ينبغي استخدامه سوى بحكمة شديدة.
الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية
في إطار دورها الاستشاري، لا تكون محكمة العدل الدولية ملزمة بالحصول على موافقة الدول إذا ما كانت المسألة القانونية المطروحة عليها تتعلق بسلوك دولة ما. هذا هو الحال بالنسبة للآراء الاستشارية التي ورد ذكرها بصورة متكررة في جلسات الاستماع الحالية: الرأي المتعلق بناميبيا (1971)، الرأي الصادر بشأن الجدار العازل المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة (2004)، والرأي المتعلق بأرخبيل تشاغوس (2019). (2) وفي الإجراء الاستشاري الحالي، يجب على المحكمة النظر في وضع مستقر منذ مدة، حيث تتعلق المسألة التي طرحتها الجمعية العامة بشرعية الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ العام 1967. كما تتطرق الإفادات الشفهية التي تدلي بها الدول إلى جوانب أكثر قدما، وهي الانتداب البريطاني على فلسطين وخطة التقسيم التي صوتت عليها الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 والنكبة.
وبهذا صار على المحكمة النظر في تاريخ الاحتلال الطويل، وهو السبيل الوحيد لتقييم الوضع الحالي قانونيا على نحو متسق. كما أن القانون المتبع هو القانون الدولي العام الذي يتضمن جوانب جنائية، لكنه يتجاوزها بدرجة كبيرة. وحدها محكمة العدل الدولية يمكنها الفصل بشكل حقيقي في القضية التي تشكل جوهر الأزمة الفلسطينية، ألا وهي حق الشعوب في تقرير مصيرها. هذا الحق له توابع عسكرية (المقاومة ومناهضة القمع) وسياسية (الوصول إلى الاستقلال) واقتصادية (السيادة على الموارد الطبيعية) وديموغرافية (حق العودة للاجئين ومنع الاستيطان)، وكلها تتجاوز القانون الجنائي.
تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
إن نظرة المحكمة الجنائية الدولية إلى الوضع في فلسطين تظل قاصرة بشدة، فهي محدودة زمنيا بتاريخ انضمام فلسطين إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية (2014-2015). ونظرًا لأن المحكمة الجنائية الدولية مقيدة بهذا الاختصاص الزمني وخصائص القانون الذي تطبقه، ولكن أيضا بسياسة الملاحقات القضائية، فإنها لا تفهم الواقع إلا بصورة ظرفية ومقتطعة من السياق، وهو ما كان لافتا للنظر في تصريحات المدعي العام الأخيرة بشأن الوضع في فلسطين.
في تعليقه حول الأحداث الجارية في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 أثناء زيارته للقاهرة، أدان المدعي العام كريم خان هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) و"الكراهية والقسوة" التي "حركته" بوصفه المسؤول الأساسي عن العنف. وفي وقت لاحق، أكد المدعي العام، في حديثه عن العدوان على غزة، أن إسرائيل "لديها جيش محترف مدرب تدريبًا جيدًا (...)، ولديها نظام يهدف إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي" و"يجب عليها إثبات تطبيقها الصحيح لمبادئ التمييز والتحوط والنسبة والتناسب".
لم يرد في هذا التصريح أي حديث عن الحصار الذي تخضع له غزة منذ وقت طويل، باستثناء حديثه عن العائق الحالي أمام وصول المساعدات الإنسانية وعدم كفاية الإمدادات. وفي 3 كانون الأول (ديسمبر) 2023، أظهرت التصريحات التي أطلقها المدعي العام بعد زيارته لعائلات الضحايا في إسرائيل ثم لرام الله، أن الطريقة التي يصوّر بها الوضع لم تتغير كثيرًا. حيث أكد في حديثه عن هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر): "إن الهجمات التي ارتكبت ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء (...) تعد من أخطر الجرائم الدولية في نظر القانون الدولي، مما يهز ضمير الإنسانية". أما عن العدوان على غزة، فقد قال: "إن المعارك التي تدور في المناطق المكتظة بالسكان والتي تسمح باختباء المقاتلين بين السكان المدنيين، معقدة بطبيعتها، لكن القانون الإنساني الدولي يجب أن يظل قابلاً للتطبيق، والجيش الإسرائيلي يعرف مبادئه جيدا".
نحن إذا أمام مقاربة شديدة الانحياز، حيث يبدو أن أفعال حماس محكوم عليها بالفعل، وأن التحقيق ينحاز لصالح الضحايا الإسرائيليين أولاً، وأن المدعي العام يدعم دولة لم تصادق على نظام روما الأساسي شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة وأوكرانيا. كل هذا بينما تمتلك دولة إسرائيل جهازا قمعيا تستخدمه على نطاق واسع. يدعي المدعي العام في خطابه أن العدوان على غزة أصبح "معقدا" بسبب سلوك جماعات المقاتلين التي عطّلت عمل جيش محترف ومتمرس في القانون الإنساني الدولي. هذا التحيز المؤلم أصبح أكثر وضوحًا (أو إثارة للضحك، إذا جاز التعبير) بعد الأمر الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والتي لم تتردد في الاستشهاد بتصريحات الإبادة الجماعية التي أطلقها القادة الإسرائيليون أثناء الهجوم على غزة، وهي التصريحات التي كانت معروفة بالفعل أثناء الزيارة التي أعرب فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن موقفه.
الامتناع طويلاً عن فتح تحقيق
تشهد مواقف المدعي العام على تطور التأثيرات التي تمارس داخل تلك المنظمة. ففي العام 2021، برز موقف كريم خان لأول مرة عندما رفض استكمال التحقيق في نشاط عملاء تابعين للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين في أفغانستان(3). ومؤخرًا، عرضت الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها في التحقيق الخاص بروسيا رغم أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وموّلت صندوقًا مخصصًا لهذا الغرض في المحكمة. هذه الدولة غير الطرف أصبحت إذًا منذ ذلك الحين حاضرة في نظام روما الأساسي كمتسلل يتم الترحيب به بحفاوة، وهو ما يثير تساؤلات سياسية وقانونية على حد سواء. جدير بالذكر أن تلك المشاركة الفعلية للولايات المتحدة الأميركية أعقبت معارضتها العنيفة للمحكمة الجنائية الدولية مباشرةً، والتي ذهبت إلى حد فرض عقوبات على بعض الفاعلين الرئيسيين في المنظمة في العام 2020.
ولكن بعيدًا عن تلك المستجدات، من المعروف أن المدعين العامين المتعاقبين على المحكمة الجنائية الدولية لم يميلوا أبدًا إلى التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين. حيث رفض المدعي العام في العام 2009 طلب فلسطين إجراء تحقيق في عملية "الرصاص المصبوب" على غزة مشككة في وضع فلسطين كدولة لها حق رفع دعوى. وفي العام 2013، رفعت جزر القمر دعوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بعد هجوم إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لغزة وترفع علم الدولة، لكن المدعية العامة رفضت مجددًا إجراء تحقيق، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة ليست بالحجم الكافي لكي تدخل في اختصاص المحكمة. هذا الموقف الذي اعترضت عليه جزر القمر لاقى أيضًا معارضة قضاة المحكمة في سلسلة تتسم بنوع من المواجهة مع المدعية العامة.
وأخيرًا تمكنت فلسطين العام 2018 من المطالبة مجددًا بفتح تحقيق حول الوضع الجاري على أرضها بعد أن انضمت إلى نظام روما الأساسي العام 2015. ولكن مرة أخرى، لم يعتبر المدعي العام الأمر عاجلاً ولم يفتح تحقيقًا سوى في العام 2021. وهكذا بالرغم من التحقيقات العديدة التي أجرتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أو التقارير الصادرة عنها(4)، غضت المحكمة الجنائية الدولية الطرف عن فلسطين لأكثر من عشر سنوات. ويتحمل مدعوها العامون مسؤولية معنوية عن تدهور الأوضاع، حيث تسببت سياستها المتقاعسة على الأرجح في تنامي الإحساس بالإفلات من العقاب. هذه السياسة الجزائية الموجهة تثير اليوم ردود أفعال من بعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. تظهر هذه التحفظات بوضوح في طلبات إجراء التحقيقات التي قدمت مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية. حيث طلبت خمس دول (جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي) رسميا من المدعي العام في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، تمديد التحقيق ليشمل على وجه الخصوص مزاعم الإبادة الجماعية في غزة، ثم اتخذت دولتان أخريان هما تشيلي والمكسيك الخطوة نفسها في 18 كانون الثاني (يناير) 2024. يجب ألا نضع ثقتنا الكاملة في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الأزمة الفلسطينية، والتي من المؤكد أنها ستشكل اختبارًا لمؤسسة يبدو أنها انحرفت عن مسارها الصحيح.

رافاييلي ميزون: أستاذة جامعية مبرزة في الحقوق. ترجمت المقال من الفرنسية دينا علي.

هوامش:
(1) قرار الجمعية العامة 77/247 المؤرخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2022 (A/RES/77/247).
(2) فيما يتعلق بجنوب أفريقيا، محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري الصادر في 21 حزيران (يونيو) 1971؛ وفيما يتعلق بإسرائيل، محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز (يوليو) 2004؛ فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري الصادر في 25 شباط (فبراير) 2019.
(3) كان هذا التحقيق قد حصل على موافقة قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 5 آذار (مارس) 2020، رقم ICC-02/17 OA4.
(4) على سبيل المثال، فيما يتعلق بغزة، نورمان ج. فينكلستين: "غزة، تحقيق في استشهادها"، مطبعة جامعة كاليفورنيا، 2018.

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