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تسليح فلسطينيين في غزة

3/8/2024 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
بقلم: ماتي توخفيلد وليلاخ شوفال
8/3/2024

يقول مسؤولون كبار في جهاز الأمن في أحاديث مغلقة، إنه طالما لم تحرس جهات مسلحة قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة، فإن سلب المساعدات في القطاع لن يتوقف، سواء أدخلت بالشاحنات عبر البر أو عبر البحر -مثلما أعلن أول من أمس الرئيس الأميركي جو بايدن.
تلك الجهات المسلحة في القطاع هي من سكان قطاع غزة ممن لا يؤيدون حماس ويفترض أيضا أن يكونوا جزءا من حل "اليوم التالي" في القطاع، وحماية "الجزر الإنسانية" فيه. في جهاز الأمن يشددون على أن من سيتحكم بتوسيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، سيتحكم بالقطاع. غير أن مسألة هوية أولئك المسلحين ليست محلولة بعد، إذ إنهم بالطبع لا يمكنهم أن يكونوا من رجال حماس، ورئيس الوزراء نتنياهو أعلن بأنهم لا يمكنهم أيضا أن يكونوا رجال السلطة الفلسطينية. وبالتالي ليس واضحا بعد من هم أولئك الفلسطينيون المسلحون الذين يمكنهم أن يحرسوا القوافل، ولاحقا أيضا أن يكونوا حكما بديلا في القطاع. كما هو معروف، بحث نهائي في الموضوع لم يجرَ بعد وذلك لأن نتنياهو يعرقل حاليا القرار.
علمت "إسرائيل اليوم" بأنه في قيادة جهاز الأمن أجريت مداولات حول قوافل التموين والحاجة لقطعها عن حماس التي ما تزال تأخذ المسؤولية عليها. في جهاز الأمن بحثوا أيضا في المناطق الإنسانية التي سيقيمونها، حسب الخطة التي عرضها الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي قبل بضعة أسابيع، إذا ما وعندما اتخذ القرار بإخلاء 1.4 مليون فلسطيني من رفح.
وقد طرحت المسألة كحاجة ملحة على نحو خاص بعد أن هاجم مئات الفلسطينيين قبل نحو أسبوع شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت في طريقها إلى شمال القطاع. كنتيجة لذلك، لاقى بضع عشرات الفلسطينيين حتفهم كنتيجة للتدافع والدهس. واتهمت الأسرة الدولية إسرائيل بذلك، رغم أنه بعد بضع ساعات من الحدث عرض الجيش الإسرائيلي فيلما كان يمكن أن يرى فيه بوضوح سبب وفاة الفلسطينيين.
غير أنه رغم الفيلم، ومحاولات التفسير من جانب الناطق العسكري باللغة الإنجليزية، أكد الفيلم في الأسرة الدولية الضائقة الشديدة والجوع في قطاع غزة، بشكل دفع الرئيس بايدن لأن يعلن أول من أمس عن المساعدات للقطاع عبر البحر. في إسرائيل شرحوا بأن الولايات المتحدة لا تبني ميناء في غزة بل مرفأ لوجستيا سيكون ممكنا الارتباط به ولن تكون قوات أميركية على أراضي القطاع.
ويتبين من المداولات في الأيام الأخيرة بأن الدول المستعدة لأن ترعى قوافل التموين والجزر الإنسانية طلبت قبل بضعة أسابيع بأن يقوم حراس مسلحون، فلسطينيون محليون من غير المتماثلين مع حماس، بأعمال الحراسة والحماية للدفاع عن القوافل وعن السكان المحليين، بأسلحة توفر لهم بإذن إسرائيلي.
صحيح حتى هذه اللحظة، كل فلسطيني مسلح في قطاع غزة يصنف من قبل الجيش الإسرائيلي كـ"مقاوم"، وهكذا تتعاطى معه القوات. وسبب هذا واضح: الجيش الإسرائيلي هو المتحكم الآن بالميدان وكل سلاح يشكل تهديدا على المقاتلين. إذا ما أقرت خطة حراسة القوافل الإنسانية من قبل مسلحين محليين، يحتمل أن ينشأ وضع يتجول فيه مسلحون فلسطينيون في القطاع في الوقت الذي يكون فيه قوات الجيش الإسرائيلي ما تزال تناور في القطاع.
في تلك المداولات، قيل إنه طالما لم يقر المستوى السياسي الخطة، فإن نقل العصا في القطاع من حماس إلى جهة أخرى يتأخر، وما يزال ليس واضحا من هم أولئك الفلسطينيون من غير المؤيدين لحماس أو رجال السلطة الفلسطينية ممن يمكنهم أن ينفذوا المهمة.
عمليا، يسود في جهاز الأمن شبه إجماع بالنسبة للحاجة الفورية لإيجاد جهة تأخذ القيادة في قطاع غزة في إطار اليوم التالي، وواضح أن تلك الجهة يجب أن تكون مسلحة كي تفرض النظام في القطاع وتحرس وتوزع المساعدات الإنسانية، إذ كما أسلفنا، من يتحكم بالمساعدات سيتحكم بغزة. غير أن رئيس الوزراء نتنياهو يعارض إجراء بحث في الموضوع ويرفض تنفيذ أي خطة في إطار اليوم التالي منذ الآن، طالما كان الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع، ورغم حقيقة أن معنى عدم إيجاد حل اليوم التالي يتيح لحماس الدخول إلى الفراغ الناشئ ومواصلة القيام بمهام سلطوية في قطاع غزة. نتنياهو يواصل رفض اتخاذ القرار في الموضوع رغم أن النقد عليه من كبار رجالات جهاز الأمن، بما في ذلك وزراء في الكابينت الضيق يزداد.

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