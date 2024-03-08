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إصابة 7 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة قرب“سيلة الظهر” في الضفة

3/8/2024 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجراح، الجمعة، في تفجير عبوة ناسفة قرب بؤرة“حومش” الاستيطانية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية.


وأعلن جيش الاحتلال في بيان له،“تفجير عبوة ناسفة بمنطقة تواجدت بها قوات له قرب سيلة الظهر، قبل أن يعلن رسميا في وقت لاحق إصابة 7 من جنوده بجراح متوسطة وطفيفة”.


وقال إن“قواته شرعت بأعمال البحث وراء المنفذين”.


وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن“العملية بدأت بإطلاق نار نحو أحد المواقع العسكرية في بؤرة (حومش) الاستيطانية، دون وقوع إصابات، وخلال شروع القوات بعمليات بحث ومطاردة المنفذين جرى تفعيل عبوة ناسفة أسفرت عن الإصابات”.-(وكالات)


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