بلينكن: نسعى لاتفاق مؤقت لإطلاق النار في غزة



واضاف بلينكن ان الكرة الآن في ملعب حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

من الضروري الحفاظ على المعابر البرية لغزة وزيادتها.



وبين ان المعابر البرية هي السبيل الرئيسي لتقديم المساعدات لغزة إلى جانب عمليات الإنزال الجوي وغيرها.-(وكالات)