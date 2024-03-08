Friday, 08 March 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن: نسعى لاتفاق مؤقت لإطلاق النار في غزة

3/8/2024 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، اننا نركز على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة.


واضاف بلينكن ان الكرة الآن في ملعب حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.
من الضروري الحفاظ على المعابر البرية لغزة وزيادتها.


وبين ان المعابر البرية هي السبيل الرئيسي لتقديم المساعدات لغزة إلى جانب عمليات الإنزال الجوي وغيرها.-(وكالات)

MENAFN08032024000072011014ID1107953850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث