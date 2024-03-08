بلينكن: نسعى لاتفاق مؤقت لإطلاق النار في غزة

بلينكن: نسعى لاتفاق مؤقت لإطلاق النار في غزة
التاريخ
3/8/2024 2:25:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، اننا نركز على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة.
واضاف بلينكن ان الكرة الآن في ملعب حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.
من الضروري الحفاظ على المعابر البرية لغزة وزيادتها.
وبين ان المعابر البرية هي السبيل الرئيسي لتقديم المساعدات لغزة إلى جانب عمليات الإنزال الجوي وغيرها.-(وكالات)
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