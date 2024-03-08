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لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

3/8/2024 2:25:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هـ. أ. هليير* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 21/2/2024

تشكل الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) تذكيرًا للأوروبيين بأنه لا يجوز اعتبار النموذج الأمني الآمن لأوروبا مسلما به. ثمة تحديات أخرى في الجوار الأوسع لأوروبا. وبينما تستعر نيران الحرب في غزة، على الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، وأوروبا كقارة، أن يدركا أن هناك أيضا ضرورات أمنية ناشئة عن الصراع.
خلال "مؤتمر الثلج السنوي" الذي عقده خبراء الأمن في ليتوانيا في كانون الثاني (يناير)، قال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبرغيس: "إننا نرى طغاةً وإرهابيين آخرين يزدادون جرأةً وهم يشاهدوننا نناضل لتزويد أوكرانيا بما يلزم كي تنتصر". وكان على حق، لأن كثيرين تعلموا الدروس الخاطئة من أوكرانيا. ولكننا تعلمنا أيضًا الدروس الخاطئة بشأن المناطق المتاخمة لأوروبا جنوبًا، والكثير من الأطراف الفاعلة السيئة التي اكتسبت مزيدًا من الجرأة نتيجة ذلك. وهذا واقع يشكل تهديدًا أمنيا لقارتنا، له تبعات هائلة يرجح أن تزداد في المديين المتوسّط والطويل. وسوف تؤثر هذه التداعيات مباشرةً على الأمن الصلب المباشر لأوروبا، وكذلك على مصداقيتها في المدى الطويل. وفي كلا المجالين، تواجه أوروبا خطرا مباشرا وآنيا، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يأخذ كلا منهما على محمل الجد وانتهاج السياسات المناسبة.
في ما يتعلق بأمن أوروبا الصلب المباشر، لم يَعُد الصراع في غزة يقتصر على غزة، حيث قُتِل ما بين 25.000 و30.000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، نتيجة القصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). لقد زاد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل أيضًا بشكل كبير احتمال أن ينجح الإسرائيليون في جر "حزب الله" ولبنان إلى صراع أوسع، على الرغم من المؤشرات الواضحة من الحزب على أن هذا المسار ليس الخيار المفضل للبنانيين. كما تواجه القدس الشرقية والضفة الغربية أيضًا أزمة كبيرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وعنف المستوطنين الإسرائيليين اللذين أسفرا عن مقتل مئات الفلسطينيين. يحدث على مقربة من قبرص والخاصرة الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وعلى مسافة أبعد بقليل من اليونان (وتركيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي). وقد تتأثر نتيجة لما يحدث في الشرق الأوسط ما لا يقل عن نصف الدول المنضوية في سياسة الجوار الأوروبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي -الجزائر، وأرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، ومصر، وجورجيا، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وليبيا، ومولدوفا، والمغرب، وسورية، وفلسطين، وتونس، وأوكرانيا.
وفضلًا عن غزة ولبنان، للهجمات التي تشنها في البحر الأحمر جماعة "أنصار الله"، المعروفة أكثر باسم الحوثيين، التي بدأتها لفرض وقف إطلاق للنار في غزة، تداعيات كبيرة على مستقبل التجارة البحرية الدولية، بالإضافة إلى تأثير عرضي على أمن أوروبا الاقتصادي. كما شهد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا وتوسعًا، ولو أن ذلك كان على الأراضي السورية والعراقية. وقد يحاول البعض فصل ذلك عن الوضع في غزة، مع أنه مرتبط بوضوح بما يجري هناك.
قد نحاول تصديق وهم أن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبقى محصورًا فيها، لكن الواقع مختلف عن ذلك. فإذا اتخذ الصراع في غزة طابعًا إقليميًا أكثر، وهو سيناريو محتمل نظرًا للاضطرابات في العراق، والتدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والردود الانتقامية الأميركية، فقد تُجر أوروبا إلى جولات تصعيد تتحمل عواقبها.
تواجه أوروبا مشكلة إضافية من صنع يديها أيضًا، ترتبط بمصداقيتها لدى الشركاء الدوليين. فالبلدان الأوروبية لا تتعامل مع بعضها بعضا فقط، وإنما تتعامل مع دول في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، حيث يلقى القصف الإسرائيلي على غزة معارضة وغضبا على نطاق واسع. وفيما عبرت بلدان أوروبية، مثل إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، عن مشاعر مشابهة وصوتت في الأمم المتحدة انسجامًا مع موقف باقي دول العالم حيال الصراع، تبنت بلدان أخرى نهجًا مختلفًا. كانت ألمانيا ثابتة في موقفها الداعم لإسرائيل، إلى حد التدخل كطرف ثالث نيابة عنها أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة بحق الفلسطينيين.
ليس ثمة مبالغة في تقدير مدى الضرر الذي لحِق بمصداقية أوروبا خصوصًا، ودول الغرب عمومًا، على الصعيد الدولي، إذ يُنظر إليها على أنها فشلت في صيانة القانون الدولي وإرساء نظام عالمي منصف. وفيما تعتبر معظم دول العالم أن هجمات حركة حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كانت مروعة وغير مبررة، فإنها ترى أيضًا أنها لم تأتِ من فراغ، بل تندرج في سياق عقود من الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية. ولا تضع هذه الدول حماس على قدم المساواة مع روسيا وإسرائيل مع أوكرانيا، بل إنها -على العكس من ذلك- تساوي إسرائيل بروسيا والفلسطينيين بأوكرانيا.
للأوروبيين مصلحة متجذرة في الترويج لنظام عالمي يستند إلى القانون الدولي. وإذا نُظِر إليهم على أنهم يتصرفون بانتقائية، والأسوأ أنهم يدافعون عن حليفتهم إسرائيل حين ترتكب جرائم في حق شعب يُعترف بأنه خاضع لاحتلال عسكري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، فإنهم سيواجهون صعوبةً في فرض المعايير العالمية في دول أخرى حول العالم.
على الرغم من اختلاف هذه التحديات، ثمة حل موحد لمعالجتها جميعًا، يتمثل في تمسك أوروبا بقيمها عند التعامل مع أوضاع مماثلة. ولن ينجح هذا الحل على مستوى أهداف الاتحاد الأوروبي المُعلنة فحسب، بل سيتماشى أيضًا مع المصالح الأوروبية على الصعيد الدولي. وفي هذا السياق، تنص المادة 3 من معاهدة لشبونة على أهداف الاتحاد الأوروبي، التي تدعو بوضوح إلى صون حقوق الإنسان وسيادة القانون، ليس في داخل أوروبا فحسب بل في جميع أنحاء العالم. وقد أتاح التشديد على هذه النقطة للاتحاد الأوروبي امتلاك سلطة أخلاقية لا تمتلكها منظمات أو دول منفردة أخرى، ناهيك عن أنه أسهم في نجاح الخطوات الأوروبية متعددة الأطراف على المستوى الدولي.
لكن هذا النفوذ مهدد اليوم بسبب انقسام الاتحاد الأوروبي حول فلسطين. في حالة أوكرانيا، شكلت المجر الاستثناء الوحيد، أما في حالة فلسطين فليست ألمانيا وحيدةً في موقفها المؤيد لإسرائيل. وقد يعني تبني الاتحاد الأوروبي سياسة متسقة تتماشى مع القيم الأوروبية، التي تشمل صون القانون الدولي، إطلاق زخم عالمي أكبر نحو وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والبحث جديا عن حل سياسي شامل للاحتلال الإسرائيلي. ويشكل هدف وقف إطلاق النار خطوة أولية مباشرة نحو تحقيق الهدف الثاني الأكثر تعقيدًا بكثير. وقد انصب التركيز طوال سنوات كثيرة على حل الدولتَين، إلا أن الإسرائيليين أوضحوا بوضوح تام أن إقامة دولة فلسطينية ليس احتمالًا واردًا بالنسبة لهم.
لكن ذلك لا ينبغي أن يقف عائقًا أمام صناع السياسة الأوروبيين. قد لا تستطيع أوروبا استخدام القوة الصلبة كما تفعل الولايات المتحدة، لكنها قادرة على التحكم بسياساتها الخاصة، وبالتالي بكيفية نظر دول العالم إليها. ويتضح الآن أن الاتحاد الأوروبي يكتفي بالسير على خطى واشنطن، وخير مثال على ذلك النقاش الذي دار مؤخرًا بشأن إمكانية فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين. ويتعين على القادة الأوروبيين إدراك أهمية العودة إلى الأُطر القائمة على القانون والحقوق في تعاملهم مع تحديات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما سيكون من شأنه ضمان أن يستند انخراطهم مع الإسرائيليين إلى أحكام واضحة ينص عليها القانون الدولي. في هذا الإطار، يصبح النقاش بشأن فرض عقوبات على المستوطنين غير ذي جدوى. فنظرًا إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بحكم تعريفها، فإن مسألة فرض عقوبات على عدد قليل من المستوطنين الإسرائيليين المنخرطين في أعمال عنف، بدلًا من فرضها على كامل المشروع الاستيطاني والجهات التي تسهل تحقيقه، تبدو خطوة غريبة.
الواقع أن هذا النهج سيضفي تعقيدًا أكبر على العلاقة مع إسرائيل لفترة محددة، وخصوصًا مع اضطلاع اليمين المتطرف الإسرائيلي بدور أبرز في الحكم. لكنه سيعزز أمن أوروبا ومصداقيتها في الوقت الراهن وعلى مدى السنوات المقبلة. ولا يمكن أن تتحقق مصالح أوروبا الداخلية والخارجية من خلال خيانة قيمها أو قدرتها على التأثير.

*هـ. أ. هيلير H. A. HELLYER: باحث غير مقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. وهو زميل مشارك أول في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن في لندن، وزميل في جامعة كامبريدج.
*نشر هذا المقال بالإنجليزية تحت عنوان: Why Gaza Forces Europe to Act

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