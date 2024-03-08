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عمان تهتف لكسر الحصار عن غزة

3/8/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - هتف آلاف الأردنيين نصرة لقطاع غزة والمسجد الأقصى في وسط العاصمة عمان أمس، منددين باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وهتف مشاركون في المسيرة التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بعد صلاة الجمعة أمس، ضد هذه العدوان الوحشي، الذي يتركب جنوده يوميا مجازر غير مسبوقة، الى جانب محاصرتهم للقطاع، ومنع الدواء والغذاء والمياه عن أهالي القطاع.
ودعوا الى موقف عربي وعالمي، ينهي هذه الجريمة، ويعيد الأمور الى نصابها، ويحاكم المسؤولين الصهاينة عن ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في غزة، وإعادة إعمار القطاع، وفك الحصار، ودخول المساعدات الإغاثية الى الأهالي هناك.
كما طالبوا بفتح معبر رفح وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، مشيدين بالجسر الجوي الذي أنشأه الأردن لإمداد الغزيين بالغذاء والدواء، والذي نججت فيه المملكة بجعل دول عربية وغربية أخرى تشارك فيه، عبر إنزالات عدة.
وتأتي المسيرة لتكون الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك، والذي يتخوف منه الكيان الصهيوني، متوقعا حدوث انتفاضة شعبية عارمة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة 1948.
وجدد المشاركون في المسيرة وقوفهم ودعمهم لفلسطين في وجه سياسة الكيان الصهيوني الممنهجة، والداعية إلى التهجير القسري لأهالي غزة، مطالبين بسرعة كسر الحصار عن غزة التي يتعرض الفلسطينيون فيها للتجويع والإبادة الجماعية وتدمير كل مقومات الحياة في القطاع، وحرمانهم من أدنى الحقوق الطبيبعية للعيش.

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