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هل يحصل غير المتوقع ويقصي مرشح مستقل العجوزين ويظفر بكرسي الرئاسة الأميركية؟

3/8/2024 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة- يختفي وراء ما حققه الرئيسان الأميركيان الحالي والسابق جو بايدن ودونالد ترامب، من انتصارات حاسمة يوم الثلاثاء الكبير، الأسبوع الماضي، مشاكل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السباق للوصول إلى البيت الأبيض.
ورغم أن مشهد المواجهة في العام 2020 تكرر مجددا مع السباق لسدة الرئاسة هذا العام وأصبح الأمر محسوما فيما يبدو بين الرجلين، كمرشحين لحزبيهما "الديمقراطي" و"الجمهوري"، إلا أن ما حققاه من نجاحات في الانتخابات التمهيدية ترتبط بمخاوف، فبالنسبة لبايدن سنه والتي تثار حولها العديد من علامات السؤال، إضافة الى ذلك الغضب الشعبي المتنامي في الولايات المتحدة، الذي امتد الى الكونغرس وزاويا في الإدارة الأميركية، حيال طريقة تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس.
أما بالنسبة الى ترامب، فتثار شكوك بشأن قدرته على توحيد صفوف حزبه الجمهوري، الذي يرى محللون أنه مفكك إلى حد لم يسبق له مثيل له في التاريخ، وذلك كان نتيجة لانتقاداته المستمرة للمؤسسة الجمهورية.
وبين هذا وذاك، يبرز مرشحون مستقلون ينتمون إلى أحزاب ثالثة، وهم كمستقلين يحتمل بأن يكونوا عامل حسم، إذ يبدو أن الناخبين الذين ملوا من الرجلين بسبب ما يحاط بهما من سلبيات باتوا يفضلون الابتعاد عنهما لشيء جديد، كما باتوا أكثر انفتاحا من أي وقت مضى تجاه شخصيات غير متوقعة يمكن أن تقلب النتيجة.
وإن كانت الانتخابات التمهيدية التي جرت حتى اللحظة أظهرت شيئا للعلن، فهو أن الحزب الجمهوري ليس موحدا خلف مرشحه المفترض، فقد ظهرت مقاومة ملموسة لترامب في أوساط الناخبين المعتدلين في الضواحي في كل ولاية تقريبا جرت فيها الانتخابات الرئاسية التمهيدية.
وفي استطلاعات رأي، أوضح حوالي ثلثي إلى 3 أرباع الأشخاص الذين صوتوا لنيكي هايلي في كارولاينا الشمالية وأيوا ونيوهامبشر أنه لا يمكن لترامب أن يعتمد على أصواتهم.
أليسا فرح غريفن مديرة العلاقات العامة في البيت الأبيض في عهد ترامب، كتبت في مقال في "دايلي بيست" الأربعاء الماضي "أن سباق هايلي الوهمي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري كشف موقف ترامب المعيب والأضعف في الحزب، بل بشكل أوسع في أوساط الناخبين الأميركيين".
وعقدت القضايا التي يواجهها ترامب في المحاكم (91 تهمة جنائية في 4 اختصاصات قضائية مختلفة) طريقه للوصول إلى الرئاسة، إذ استبعد ناخب جمهوري على الأقل من كل 3 شاركوا في الاقتراع التمهيدي دعم شخصية مدانة بجريمة جنائية.
وأفاد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين الماضي، بأنه يرغب في توحيد الجمهوريين، لكنه تباهى بـ"انتصاره" على هايلي واتهمها بتلقي الدعم من الديمقراطيين المنتمين إلى "اليسار المتطرف". وفي الأثناء، تسود مخاوف في معسكر بايدن أيضا وإن اختلفت الأسباب، فقد كشف استطلاع مؤخرا لـ"نيويورك تايمز" و"سيينا كوليدج"، بأن غالبية الأشخاص الذين انتخبوا الرئيس البالغ 81 عاما في 2020 يعتقدون بأنه "كبير جدا في السن ليكون فعالا".
وقال الخبير الإستراتيجي الجمهوري كولين ريد لشبكة "سكاي نيوز": "إذا كنت ضمن فريق بايدن حاليا، فإن ناقوس الخطر هذا يدق ويدق بقوة".
ورغم عدم وجود الكثير الذي يمكنه فعله بشأن سنه، يشكل الحراك الاحتجاجي في صفوف الديمقراطيين حيال الحرب في غزة عقبة أخرى في طريقه.
وفي ميشيغان التي فاز فيها بايدن العام 2020 بعدما صوتت غالبية ناخبيها لترامب في 2016، كتب أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي "غير ملتزم" على بطاقات الاقتراع في انتخابات شباط (فبراير) التمهيدية.
وبلغت أعداد البطاقات التي حملت العبارة ذاتها ما بين 45 و88 ألفا في ولايات عدة يوم الثلاثاء الكبير.
وقال مؤسس حركة "تخلوا عن بايدن" حسن عبد السلام "هذه أرقام لا تصدق"، مضيفا أنه يرى دعما من الأميركيين اليهود والأفارقة إضافة إلى اللاتينيين والناخبين الشباب.
لكن أنصار بايدن يشيرون إلى أرقام مشابهة في بعض تلك الولايات، عندما سعى باراك أوباما إلى الفوز بولاية جديدة في 2012.
وهذا السيناريو، تفضل حملة بايدن عدم الاضطرار لمواجهته في الانتخابات التي يتوقع بأن تحسمها بضع مئات آلاف الأصوات في مجموعة صغيرة من الولايات المتأرجحة.
وقد لا يكون بإمكان بايدن وترامب السيطرة على الأصوات المتمردة في صفوفهما بحلول تشرين الثاني (نوفمبر)، مما يتركهما أمام أكبر تهديد على الإطلاق، وهم المرشحون من أحزاب ثالثة.
ولم ينتخب الأميركيون رئيسا مستقلا منذ جورج واشنطن، لكن عدم رغبتهم بتكرار المواجهة بين بايدن وترامب تجعلهم أكثر انفتاحا من أي وقت مضى على فكرة شخصية ثالثة يمكن أن تغير النتيجة.-(وكالات)

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