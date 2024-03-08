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شهيدان في جنين ونابلس والمقاومة ترد بعملية تخلف 4 جرحى من جنود الاحتلال

3/8/2024 2:25:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - فيما اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مقاوما فلسطينيا بعد محاصرته غرب جنين، أعلن عن تنفيذ مقاومين لعملية تفجير قرب مستوطنة حومش، خلفت 4 جرحى وصفت بعضها بالخطيرة.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا أمس بجروح متفاوتة بعضها خطيرة في عملية مزدوجة في محيط مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية، مضيفة أن العملية التي نفذها فلسطينيان ووقعت بين نابلس وجنين أسفرت عن إصابة 4 جنود، نقل اثنان منهم بمروحية عسكرية إلى المستشفى.
وفي التفاصيل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن العملية شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي تبعه انسحاب المقاومين، ومن ثم تم تفجير عبوة ناسفة لحظة تجمعهم.
من جهتها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية حومش تم التخطيط لها مسبقا، حيث استدرج الجنود إلى موقع زرعت فيه عبوة ناسفة.
وفي وقت سابق من أول من أمس أستشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، عندما فتحت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين خلال اقتحامها قرية بورين، جنوبي نابلس.
وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها أمس في أنحاء الضفة الغربية، كما شددت انتشارها الأمني حول المسجد الأقصى قبل أيام من حلول شهر رمضان.
وذكرت أنباء استشهاد الشاب المطارد محمد عادل شلبي (39 عاما) في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بعد أن حاصرته وحدات إسرائيلية خاصة صباح أمس واعتقلته بعد إصابته.
وفي غزة واصلت المقاومة الفلسطينية استهدافها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنوعت بين قنص وإجهاز من مسافة الصفر، بينما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان إلى 30 ألفا و878 شهيدا، و72 ألفا 402 مصاب.
وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على مقر قيادة لجيش الاحتلال شرق بيت حانون، مضيفة أن مقاتليها في مدينة حمد شمال خان يونس، جنوبي القطاع، أجهزوا من المسافة صفر على قوة إسرائيلية راجلة من 6 جنود بعد وقوعهم في كمين محكم بإحدى الشقق السكنية.
وذكرت أنباء استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف لمنازل في حي التفاح شرق مدينة غزة منزلين في بلدة القرارة، شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما سقط عدد من الشهداء بغارات استهدفت أماكن متفرقة بوسط وجنوب القطاع في دير البلح وخان يونس ورفح منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس، واستهدفت غارة للاحتلال آلاف الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إغاثية، عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة.
وفيما يخص الشهيد شبلي فقد أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن جنود الاحتلال "أعدموا" شلبي، بينما قالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اعتقلته وهو مصاب، حيث نقلته بسيارة إسعاف واعتقلت والده قبل أن تنسحب من البلدة.
وقالت كتيبة جنين إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في سيلة الحارثية وفجروا عبوات ناسفة فيها.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت يوم أمس عدة بلدات في طولكرم والخليل ونابلس وسلفيت وقلقيلية وشنت حملات دهم واعتقال فيها.
وعلى صعيد آخر، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان في المسجد الأقصى، وسط تعزيز الاحتلال لوجوده الأمني بمحيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة، ونشرت العديد من الحواجز الحديدية عند مداخل المدينة وأبواب البلدة القديمة.
ومنعت قوات الاحتلال العديد من الشبان من الوصول إلى داخل المسجد الأقصى، وهو ما أجبرهم على أداء الصلاة في الشوارع المحيطة به.
وكان الاحتلال قد شدد من إجراءاته في محيط المسجد الأقصى للجمعة الـ22 على التوالي منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وفي الآونة الأخيرة، دعا عدد من الوزراء المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض قيود على وصول فلسطينيي الضفة الغربية والخط الأخضر إلى المسجد الأقصى.
وفي المقابل، دعت الفصائل الفلسطينية وقيادات إسلامية داخل الخط الأخضر إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي الطبقة وسنجر في مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين هناك.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات قفين في طولكرم والسموع جنوب الخليل وعوريف جنوب نابلس وعزون شرق قلقيلية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين في تلك المناطق.
وفي نابلس، ذكرت أنباء بأن مستوطنين واصلوا منذ صباح أمس إغلاق حاجز "صرة"، جنوب غرب المدينة، وكان جيش الإحتلال أعاد فتح هذا الحاجز أمام الفلسطينيين، عقب إغلاقه في السابع من تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المستوطنين يعتصمون أمام الحاجز لمنع المركبات الفلسطينية من المرور.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيا في طوباس وطولكرم وبيت لحم والخليل. وبين المعتقلين أسرى سابقون و4 نساء إحداهن الأسيرة السابقة الصحفية بشرى الطويل.
وارتفع بذلك عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7490، منذ بدء الحرب على غزة.
وغداة يوم المرأة العالمي أمس، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن "العام الحالي هو الأكثر دموية من جانب الاحتلال بحقّ النساء الفلسطينيات"، مؤكدا أنه اعتقل، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نحو 240 سيدة من الضفة الغربية المحتلة وأراضي 1948.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أودى بحياة نحو 9 آلاف امرأة، وإن العديد منهن لا يزلن تحت الأنقاض.
وأكدت الوكالة أن 63 امرأة تقتل يوميا في القطاع، بينهم 37 أُمّا، بينما أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ريم سالم أن النساء في غزة يعشن ظروفا غير إنسانية، خاصة فيما يتعلق بأوضاعهن الصحية.-(وكالات)

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