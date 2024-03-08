جامعة جرش تحتفل بتخريج الفوج الـ28 من طلبة الفصل الدراسي الأول

MENAFN - Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات

رعى رئيس جامعة جرش الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة احتفال جامعة جرش اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلبة الفوج الثامن والعشرين للفصل الدراسي الأول 2023/2024م في برامج البكالوريوس والدبلوم العالي، والماجستير، بحضور رئيس هيئة المديرين السيد محمد الحوامدة وأعضاء مجلس الأمناء وهيئة المديرين، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وحشد من أولياء أمور الطلبة.

وفي كلمته قال عميد شؤون الطلبة رئيس اللجنة العليا للتخريج الدكتور عبد المهدي الضمور: بداية أغتنم هذه المناسبة لأرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا العلي القدير أن يحفظ جلالته والأسرة الهاشمية، وأن ينعم أردننا الغالي بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.

مضيفًا: أنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نقف اليوم أمامكم ونحن نحتفل بتخريج نخبة من بشائر الخير والعطاء من طلبة الفوج الثامن والعشرين من طلبة جامعة جرش، حيث نحتفل بعطاء آخر يكتب بالخط العريض في سجل إنجازات الجامعة، مضيفًا: نحتفل ونحن في غمرة احتفالات الوطن بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وبالشعار الرسمي لليوبيل الفضي لجلالة الملك احتفاء ًبالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية، وذكرى تعريب قيادة الجيش.



ولفت الضمور إلى أن هذا اليوم أعظم هدية يقدمها هذا الصرح للأردن، شبابا يتقد معرفًة وأملًا وعزيمة وعشقًا للوطن، شبابا عندما يخاطبون وطنهم فإنهم ينظرون نحو النجوم ليتعرفوا موقع وطنهم الذي سيرتقون به بهمة فرسان المستقبل، وألقه والشباب الواثق المُتَقدِ عزيمًة، والمطمئن تحصيلاً، وقد منحتنا ملامحكم أفاقاً من الفرح والرضا باهين بأثوابكم الزاهية، وقد ملكتم المفاخر علمًا وخلقًا وثقافةً وسلوكًا.



وهنأ ذوي الخريجين فرحتهم بأبنائهم، وقال: بوركت مساعيكم وبورك نهجكم وأظلكم الله بظله عطفاً ورحمة وقرة عين في أبنائكم، وقد كنتم لهم رضى الحياة ووثبة النور، فلكم مني ما يخصكم، مقاماً وتبجيلاً بالتهنئة الخاصة لما آثرتموه من أعماركم وما قدمتموه من عذب قلوبكم، محبة وسماحًة وحرصًا واعلموا أنكم الرابحون وأنهم الأوفياء كما نأمل وتأملون.



وقدم شكره لرئاسة الجامعة ومجالس حاكميتها على دعمها الموصول لطلبتها طيلة فترة دراستهم وما قدموه من علم ونافع وعمل مأجور في تربية جيل من شباب هذا الوطن الذين نفخر بأن يكونوا في صفوف العمل والعطاء والتضحية لرفعة هذا الوطن الغالي.



وفي ختام كلمته دعا الضمور الله عز وجل أن ينصر أهلنا في غزة العزة ويثبت أقدامهم ويرحم شهدائهم، ويقوي عزيمتهم ويحقق لهم النصر المؤزر بإذن الله.

بعدها سلم راعي الحفل الذي تولى عرافته الدكتور محمد رقيبات من كلية الآداب، الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على أوائل الطلبة.