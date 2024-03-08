معان.. وقفة متجددة نصرة لغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) حسين كريشان

شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعه أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة حاشده ، رفضا لمواصلة استمرار المجازر التي لم ترتكب في تاريخ البشرية بالبشاعة التي تمارسها قطعان جنود جيش الإحتلال الصهيوني على شعب أعزل في قطاع غزه .



وأكد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة ان الوحشية التي تمارسها قيادة الكيان الغاصب غير مسبوقة ولم يشهد العالم لها مثيلا، ورغم أكثر من 30 ألف شهيد، و70 ألف جريح ومفقود، ودمار هائل طال مئات آلاف المنازل في غزة، لم نلمس أي هزة أو ملامح لهزيمة الشعب الفلسطيني المقاوم والمصمم على الوصول إلى حقوقه الوطنية المشروعة، وبناء استقلاله الوطني، وحقه في تقرير مصيره، على أرضه وأرض أجداده.