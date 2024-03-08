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الكرك : وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني

3/8/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايله

نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية بالكرك اليوم وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب اباده وطرد وتهجير الفلسطيني.


وطالبت الفعاليات المشاركة في الوقفة بضاحية المرج شرقي مدينة الكرك والتي رفعت فيها الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني بوقف الجسر البري المار عبر الأردن وفقا للفعاليات باعتباره إساءة لدماء الشهداء في غزة إضافة لوقف تزويد الاحتلال باحتياجاته من الخضار والفواكه عبر تجار.

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