مسيرة ووقفة تضامنية مع غزة في مخيم مادبا

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

نفذت الفعاليات الشعبية في مخيم مادبا، اليوم بعد صلاة الجمعة، مسيرة ووقفة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر دون توقف.



ورفع المشاركون الإعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير بالإضافة إلى صور تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي الذي استهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وطالبوا بضرورة الوقف الفوري للجرائم و المجازر والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين العزل.



وعبر المشاركون عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.