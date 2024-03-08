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الأردنيون يجددون التساؤل.. كم يحتاج العالم لوقف المجازر في غزة؟

3/8/2024 2:24:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق الغد محافظات - أكثر من 154 يوما، وجيش الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، مستهدفا كل معالم الحياة، بعمليات إبادة وحشية لم يشهد مثلها التاريخ، وسط صمت دولي، لا يقل بشاعة عما يحدث من جرائم بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
دعوات المطالبة بوقف العدوان، عنوان رئيس لكل فعالية احتجاجية تنظمها جهات شعبية وحزبية ونقابية في عدة مدن بالمحافظات منذ أن بدأ العدوان على القطاع بعد السابع من أكتوبر، فيما يعيد المشاركون في كل مرة تساؤلهم حول "ماذا ينتظر العالم حتى يتخذ موقفا حاسما ويضع حدا لغطرسة آلة البطش الصهيونية؟".
أمس، وبعد صلاة الجمعة، في مسيرات ووقفات تضامنية شهدتها عدة مدن بالمحافظات، جدد المشاركون فيها تأكيدهم على مواصلة التضامن مع الأشقاء في غزة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة.
ووسط شعارات حملها المشاركون تندد باستمرار العدوان الصهيوني، وهتافات تحيي صمود المقاومة الفلسطينية، وتؤكد على موقف الشعب الأردني الثابت في مساندة شقيقه الفلسطيني، يستمر استنكار موقف غالبية الدول العربية، وإدانة المشاركين لما اعتبروه "تحالفا دوليا إجراميا" ضد شعب أعزل.
من أمام المسجد الهاشمي في مدينة إربد، انطلقت بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرة حاشدة، ندد المشاركون فيها باستمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وردد المشاركون بالمسيرة هتافات منددة بالتحالف الدولي الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدوا التضامن مع أهل فلسطين فيما يواجهونه من حرب إبادة وحرمانهم من الغذاء والدواء، مجددين التأكيد على موقف الشعب الأردني الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني.
ودعا المشاركون، المجتمع الدولي، إلى الالتفات للمجازر التي ترتكب بحق أطفال ونساء فلسطين، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي تجاه المجازر الصهيونية في القطاع.
وأشادوا بالعمليات النوعية للمقاومة وما حققته من خسائر في صفوف العدو الصهيوني.
وشددوا على أهمية الاستمرار في تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية، داعين العالم العربي والإسلامي إلى توسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأميركية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم.
وطالبت فاعليات حزبية ونقابية ومجتمعية، خلال وقفة أقيمت أمام مسجد الحسين بن طلال في محافظة العقبة، بموقف عربي ودولي جاد وحاسم لإنهاء عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة وبشكل فوري فوراً.
وأكد المشاركون بالوقفة، أن ما يجري في قطاع غزة منذ 5 أشهر هي عمليات إبادة بشعة وممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن العدوان يستخدم فيه سلاح الحصار والتجويع، إلى جانب مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة والتي أودت بحياة أكثر 31 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء وطاعنين بالسن، خلال 154 يوما، وأكثر من 71 ألف مفقود، في وقت يستمر فيه مسلسل التجويع والحصار، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
ورفع المشاركون شعارات ورددوا هتافات تناصر الأشقاء الفلسطينيين وتدين العدوان الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزل.
وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، ضرورة وجود وقفة حاسمة تكون على مستوى التحدي، وتتضمن استخدام مختلف وسائل الضغط والتأثير على المجتمع الدولي للقيام بواجبه القانوني والأخلاقي بوقف العدوان فورا، وإدخال الغذاء والدواء، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، مشيراً إلى أن ما يرتكبه الجيش الصهيوني من مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعد من أبشع الجرائم التي سجلت في التاريخ الإنساني، وتشكل اختراقا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وطالب الناشط معتصم عبيد الله، في كلمة له خلال الوقفة من المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لحقن الدماء في غزة، كما دعا الدول العربية والإسلامية للتدخل الفوري لإنهاء العدوان على غزة وقطع العلاقات نهائيا مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جرائم بشعة ضد المدنيين ويقصف المساجد والكنائس ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين.
وبينت المحامية نداء الشويخ، أن الموانئ بكل دول العالم تمثل حالة الانفتاح والحرية والخروج للعالم الخارجي، لكن الأهالي بغزة محرومون من تلك الحقوق فقط كونهم فلسطينيين، مشيرة إلى أن الحصار الصهيوني دمر مختلف القطاعات الحياتية بغزة، ومسح عائلات كاملة من السجل المدني وشرد عشرات الألوف من الغزيين الذين باتوا في العراء في ظل البرد القارس، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد المشاركون وقوفهم خلف القيادة الهاشمية في دعواتها لإنهاء العدوان فورا، مثمنين موقف الملك الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية وعمليات إنزال المساعدات الجوية، والتي تجاوزت 29 إنزالا جويا للأهل في غزة.
وفي الكرك، نظمت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر الذي يستهدف إبادة وطرد وتهجير الفلسطينيين.
وندد المشاركون بالوقفة التي نظمت في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، باستمرار العدوان على أهلنا في القطاع، واستمرار العدوان الأميركي البريطاني على الشعب اليمني الشقيق. وثمنوا كل أشكال الدعم والمساندة التي يقدمها الأردن للأشقاء في غزة ومختلف مناطق فلسطين.
ورفعت في الوقفة الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.
واعتبر المشاركون أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من محاولات لتقديم نفسها كمساعد للشعب الفلسطيني، هو محاولة لتجميل نفسها، في وقت تقدم فيه القنابل وتزويد آلة القتل الصهيونية بمختلف أنواع الأسلحة لقتل الأبرياء.
وفي معان، شارك أبناء المدينة في وقفة أمام مسجد معان الكبير، رفضا لمواصلة المجازر التي لم يرتكب مثلها في تاريخ البشرية، والبشاعة التي تمارسها قطعان جنود جيش الاحتلال الصهيوني على شعب أعزل في قطاع غزة.
وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، أن الوحشية التي تمارسها قيادة الكيان الغاصب غير مسبوقة، ولم يشهد العالم لها مثيلا، ورغم أكثر من 30 ألف شهيد، و70 ألف جريح ومفقود، والدمار الهائل الذي طال مئات آلاف المنازل في غزة، لم نلمس أي هزة أو ملامح لهزيمة الشعب الفلسطيني المقاوم والمصمم على الوصول إلى حقوقه الوطنية المشروعة، وبناء استقلاله الوطني، وحقه في تقرير مصيره، على أرضه وأرض أجداده.
وقالوا إن الفلسطينيين يكتبون، بصمودهم، ومقاومتهم الباسلة، وسعيهم لإفشال المخطط الصهيوني وتعاطف العالم معهم "سفرا جديدا"، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني نهض من جديد ليعيد تكوين قواه الشعبية والوطنية ومواصلة نضاله المشروع حتى الوصول إلى حقه في تقرير مصيره على أرض دولته الفلسطينية المحتلة من قبل الصهاينة، وما ينطبق عليهم مثل أسطورة "طائر الفينيق"، الذي نهض من الرماد.
وأضاف المشاركون، أن المعركة الحقيقية انتهت في السابع من أكتوبر الماضي، وانهزم الجيش الذي لا يقهر، وصفعته المقاومة الفلسطينية على وجهه وكسرت شوكته، وما جرى بعد ذلك جاء انتقاما وحشيا على شعب قطاع غزة بسبب ذلك اليوم الملحمي البطولي.
وأشاروا إلى أن آلة الحرب الصهيونية، بقوتها، وجبروتها، وتحالفاتها الدولية، لم تنل من عزيمة شعب الجبارين، منذ أكثر من مائة عام، من العدوان على حقوقه، وقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتهجير الملايين منهم، حيث راهن الكثيرون أن العدوان الصهيوني، بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، سيخلق نكبة جديدة شبيهة بتلك التي حدثت في العام 1948 والعام 1967، وأن غالبية الشعب الفلسطيني، في غزة، ستهجر أرضها، ولن تصمد، ولكن ما جرى ويجري منذ ذلك التاريخ أثبت للعالم أجمع، أن الفلسطينيين متشبثون بحقهم بالبقاء على أرض الدولة الفلسطينية القادمة، بعد فشل الآلة العسكرية الصهيونية في دفع الملايين للهجرة من أرضهم.
ولفتوا إلى أن الفكرة التي قام عليها الكيان الغاصب، والمخطط الذي سعت وتسعى إليه كل الحكومات الصهيونية لتطبيقه، هو تهجير الفلسطينين لخلق ما يسمى "يهودية الدولة".
كما نفذت فاعليات شعبية في مخيم مادبا، مسيرة احتجاج انتهت بوقفة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان جيش الاحتلال منذ أكثر من 5 أشهر دون توقف.
ورفع المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية، تعبيرا عن وحدة الصف والمصير، بالإضافة إلى صور تعكس بشاعة الإجرام الصهيوني الذي استهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالب المشاركون بضرورة الوقف الفوري للجرائم والمجازر والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين العزل.
وعبروا عن إدانتهم للعدوان الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل، كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وهتف المشاركون في المسيرة ضد العدوان الصهيوني على فلسطين وغزة وقتل النساء والأطفال وتدمير المستشفيات وتحييدها عن العمل رغم الأعداد الكبيرة للشهداء الذين ما يزالون تحت الأنقاض، وحرمان المرضى الذين هم بحاجة للعلاج من تلقي علاجهم وقطع الماء والكهرباء وجميع متطلبات الحياة، مثمنين الدور الأردني الذي يقوده الملك عبد الله في اتباع السبل كافة لكسر الحصار على الأهل في غزة، والتي تتمثل بالطرق الدبلوماسية والإنزالات الجوية والبرية لتقديم المساعدات الغذائية والتموينية والطبية.
وطالب المشاركون في المسيرة، بتدخل دولي لإيقاف المجازر الصهيونية بحق أبناء غزة، مستنكرين صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الغاشم على المدنيين الأبرياء، مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم، رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.
وقالوا إن جميع المواثيق الدولية كفلت للشعوب المحتلة حق مقاومة الاحتلال حتى زواله، داعين المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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