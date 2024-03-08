الأشغال و كهرباء اربد تبحثان التعاون في إدارة إنارة الطرق والاشارات الضوئية



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة في مدينة اربد بحضور رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومحافظ اربد رضوان العتوم.



واستمع الحضور الى عرض قدمه مهندسو الشركة حول الافكار المطروحة لإدارة وصيانة الإنارة والإشارات الضوئية من خلال نظام انذار مبكر مربوط مع غرفة العمليات يوجه اشعارات مباشرة عند تعطل الانارة على اي طريق كليا أو جزئيا او عند تعطل أيا من الاشارات الضوئية التابعة للوزارة.



وتقوم الافكار المطروحة على تفعيل برنامج السكادا على إشارات الضوئية واناره الطرق، حيث كان قد تم تطبيق الافكار المطروحة على اشارة غرناطه في اربد كنموذج تجريبي سيثار الى تعميمه في مختلف المواقع.



كما تم تدوال الافكار المطروحة حول استبدال وحدات الانارة الحالية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية حيث تم استعراض البدائل المتوفرة والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.



كم تم عرض نظام سير إجراءات العمل workflow المعمول به في شركة كهرباء اربد الذي يستبدل جميع الاعمال الورقية بالالكترونية، حيث بحث الجانبان سبل الاستفادة من هذا النظام وتفعيله في وزارة الأشغال.