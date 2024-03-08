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مركبات تتجول بقنابل موقوتة - جريدة الوطن السعودية

3/8/2024 2:22:22 PM
(MENAFN- Al Watan) منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بيع أسطوانات الغاز وممارسة نشاط بيعها خارج حدود المحال المرخص لها، بما في ذلك منع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلا أن عمالة وافدة ما زالت تضرب ذلك المنع عرض الحائط، وتواصل التجول بمركبات بيع أسطوانات الغاز على الطرقات وداخل الأحياء السكنية، مع كل الخطر الذي يشكلونه بتصرفهم اللامسؤول على سكان الأحياء، إلى جانب الإزعاج الذي يسببونه نتيجة الأصوات الحادة التي يطلقونها عبر الضرب بالمفاتيح المعدنية ـ التي تستخدم لربط الأسطوانات ـ وبالمطرقات أيضًا على الأسطوانات كإعلان عن وصولهم بأسطواناتهم.
غياب الرقابة
تذمر عبدالمجيد العتيبي وهو من سكان حي الصفا من غياب الرقابة على العمالة المخالفة لأنظمة واشتراطات بيع أسطوانات الغاز، وقال ((تشكل الأسطوانات التي يتم التجول بها في الأحياء خطرًا داهمًا، خصوصًا أن العمال الذين يرافقونها غير مؤهلين للتعامل مع ضوابط السلامة في حال حدث أي طارئ، وأستغرب حقيقة من غياب الرقابة التي تضبط هذه الظاهرة السلبية)).
وأضاف ((ومع كل تلك المخاطر، فإننا نعاني كذلك من الإزعاج والقلق الكبيرين اللذين تسببانه، حيث يتعمد أولئك البائعون ضرب أسطوانات الغاز بمطرقة حديدية حتى يسمع من في داخل المنشآت السكنية الصوت ويبادر من يرغب منهم إلى الشراء)).
قنابل تتجول في الشوارع
أشار صالح الشهري إلى أن حي الرويس يعاني من ظاهرة انتشار مركبات بيع أسطوانات الغاز على الرغم من اعتبار ذلك مخالفة، وقال ((لا تهتم تلك العمالة إلا بالبحث عن مستهلكين يريدون الشراء)).
وأضاف ((هذه الأسطوانات تهدد السكان، وطريقة بيعها عبر المركبات قد تؤدي إلى نشوب حرائق في حال تعرض المركبة الناقلة لها إلى حوادث مرورية أو في حالة اشتعالها لعدم توفر وسائل السلامة من الحرائق في تلك المركبات، ناهيك عن الإزعاج المتكرر فوجود عامل على سطح المركبة يطرق بمفك حديدي أو مطرقة على الأسطوانات حتى يُسمع صوتها للسكان أمر مزعج)).
مخالفات خطرة
أوضح استشاري سلامة وأمن بيئة مصطفى جمال، أن وزارة الشؤون البلدة والقروية اشترطت على محلات بيع أسطوانات الغاز الالتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق بواسطة مكتب هندسي معتمد لدى الدفاع المدني في مجال الوقاية والحماية من الحرائق وتحديد الطفايات المناسبة ونوعيتها، وأيضًا ألزمت بتزويد جميع المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية والحماية من الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، ومن ضمن الاشتراطات الالتزام بمسافات الأمان بين حاويات الغاز بمحلات بيع أسطوانات الغاز والاستخدامات المجاورة.
وأكد أن ما يحدث من مخالفة بيع أسطوانات الغاز عبر المركبات المتجولة داخل الأحياء يعد مخالفة تستحق العقوبة، فليس هناك أي بند في الأنظمة يسمح للعمالة بأن تقوم بالتجول بالمركبات وبيع أسطوانات الغاز داخل الأحياء، مشيرًا إلى أن هناك مخاطر تترتب على ذلك منها أنه قد تتسبب هذه المركبات في حدوث حرائق داخل الأحياء لذلك لا بد من تشديد الرقابة على كافة المحلات ومنعها من اللجوء إلى هذه الطريقة في البيع.
أنظمة واشتراطات
ضبطت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممارسة نشاط بيع أسطوانات الغاز وفق ضوابط عدة منها، حيث منعت ممارسة النشاط خارج حدود المحل المرخص، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد كذلك، ومنعت مزاولة نشاط المحلات بعد الساعة 12 إلا بعد الحصول على تصريح.
وأكدت الوزارة عبر اشتراطات محلات بيع أسطوانات الغاز أن يكون المحل على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة، ومن ضمن الاشتراطات أن يكون المبنى مستقلا ولا يشكل جزءًا من مبنى آخر.
وسمحت ببيع أسطوانات الغاز في مبنى مستقل بمراكز الخدمة المشغلة من قبل الشركات المؤهلة والحاصلة على شهادة التأهيل من الوزارة وبعد الحصول على موافقة من الجهات ذات العلاقة.
كما سمحت ببيع أسطوانات الغاز في مكائن بيع ذاتية الخدمة، وفي أقفاص، ويكون المحل مطابقًا للترخيص واستخدامات المبنى، ويمنع البدء في أعمال التشغيل دون رخصة، مع عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.
وتكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وفي حال انتقال المحل إلى موقع آخر لا بد من إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص آخر ويمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله المحل.
من شروط مزاولة بيع أسطوانات الغاز
ـ أن يكون محل البيع على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.
ـ أن يكون المبنى مستقلا ولا يشكل جزءًا من مبنى آخر.
ـ يمكن بيع أسطوانات الغاز في مكائن بيع ذاتية الخدمة، وفي أقفاص.
ـ يجب أن يكون المحل مطابقًا للترخيص واستخدامات المبنى.
ـ يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.
ـ يلغى الترخيص عند انتقال المحل إلى موقع آخر.

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