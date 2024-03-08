%46 زيادة الإنفاق في رمضان المقبل - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة أن التحولات في سلوك المستهلك السعودي تشير إلى زيادة نحو الاتجاه إلى الإنفاق 46% خلال موسم رمضان وعيد الفطر المقبل، باعتبار رمضان الشهر المفضل للمشتريات الجديدة.
وتولت منصة ((تولونا)) العالمية لدراسات السوق، بالتعاون مع مركز الخدمات والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات ((مايتركس لاب))، دراسة ((سلوك المستهلك في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 2024))، وذلك بغية توفير فهم شامل لسلوك المستهلك في السعودية.
وتقدم الدراسة تحليلا معمقا حول سلوك المستهلك في المملكة قبيل دخول موسم رمضان 2024 وعيد الفطر المقبل، وتسلط الضوء على التحولات الكبيرة التي طرأت عليه والاتجاهات الناشئة.
تحولات في السلوك الاستهلاكي
تسلط الدراسة الضوء على التحولات في سلوك المستهلك من 2023 إلى 2024، ما يشير إلى زيادة الاتجاه نحو مزيد من الإنفاق 46%، وسط حماس كبير في أوساط سكان المملكة للمناسبات الرمضانية الخاصة في المتاجر وإصدارات العلامات التجارية الرمضانية والتسوق خلال موسم الأعياد.
وأفاد 64% من المستهلكين في المملكة بأن رمضان هو الشهر المفضل ((للمشتريات الجديدة)) مقارنة بـ55% في 2023، بينما لا تزال العروض والأسعار الخاصة هما العاملان الرئيسان اللذان يؤثران على اختيار المستهلكين لوجهات التسوق.
وفي 2024، هناك زيادة ملحوظة في عدد السكان الذين يعطون الأولوية للموقع المناسب للمحال التجارية، حيث يفضل 24% ذلك مقابل 18% في 2023، ويفضل 17% أن توفر نقاط التسوق مساحة شاسعة لمواقف السيارات مقابل 13% في 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد 45% بناء خياراتهم للتسوق في أماكن دون أخرى بناءً على جاذبية العروض الترويجية، بينما 21% يقدرون راحة التوصيل المجاني إلى المنازل.
رمضان الشتاء
جاء حلول رمضان المبارك خلال موسم الشتاء هذا العام ليُوجد حماسة كبيرة بين أوساط المستهلكين، حيث عبر 53% عن تفضيلهم هذا التوقيت بسبب الخيارات الخارجية المتعددة المتاحة في فصل الشتاء خلال رمضان. ونسبة إلى الطقس البارد نسبيا خلال الشهر الفضيل، يتوقع المشاركون في الدراسة استهلاك مزيد من التمور (43%)، والمشروبات الساخنة والشوكولاتة والحلويات (41%).
أما بالنسبة لمنتجات التجميل والعناية الشخصية، فيتوقع سكان المملكة استخدام مزيد من المرطبات ومنتجات العناية بالشعر خلال شهر رمضان الشتوي هذا العام مقارنة بشهر رمضان في أشهر الصيف.
وعندما يتعلق الأمر بالتسوق، ينجذب 56% من المستهلكين في المملكة إلى العلامات التجارية التي تقدم خصومات، وكمية أكبر بالسعر نفسه (44%)، وعروض الباقات (41%).
عروض البنوك
فيما يتعلق بالتوقعات المتعلقة بعروض البنوك للفترة نفسها، يفضل سكان المملكة الحصول على العروض المتعلقة بالتسوق (54%)، وخصومات الرحلات الجوية (42%)، والتسجيل للحصول على بطاقات ائتمانية جديدة (41%).
وهناك زيادة كبيرة في عدد الأفراد الذين يسعون للحصول على عروض مفيدة على قروض السيارات حسبما أعرب 38%.
ويخطط سكان المملكة بشكل إستراتيجي لشراء احتياجاتهم من المنتجات قبل شهر رمضان التي تغطي مجموعة من العناصر، بما في ذلك البقالة ومستلزمات التنظيف المنزلية والديكور المنزلي.
ومن المتوقع أن يمتد تسوق هدايا العيد طوال الشهر الفضيل. وقبل شهر رمضان، ينوي 66% شراء البقالة بالجملة، في حين يخطط 64% للحصول على مواد التنظيف المنزلية بالجملة. بالإضافة إلى ذلك، اختار 31% التسوق لشراء ملابس جديدة لمناسبات حفلات الإفطار والعيد.
خطط للديكور
حدد 55% خططا لشراء ديكور منزلي جديد لفترة شهر رمضان / العيد، بينما احتلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل حيزا كبيرا بين سكان المملكة، حيث ينوي 32% دعوة الأصدقاء والأقارب طوال الشهر من خلالها.
وفيما يتعلق بالسفر، يخطط 21% لحجز رحلة إلى الخارج للعيد قبل شهر رمضان، في حين يهدف 22% إلى حجز إقامة داخل المملكة طوال شهر رمضان.
وتمتد عملية شراء هدايا العيد طوال الشهر المبارك، حيث يخطط 34% للاستمرار في تسوق الهدايا على مدار الشهر، ويخطط 11% آخرون للقيام بذلك في آخر 10 أيام.
انخفاض في استخدام السوشيال ميديا
بالمقارنة مع عادات وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان 2023، يتوقع سكان المملكة في 2024 انخفاض الوقت الذي يقضونه على منصات وسائط اجتماعية محددة، بما في ذلك 34% على تليجرام وإكس (تويتر سابقا)، و32% على تيك توك، و33% على إنستجرام.
أما فيما يتعلق بمحتوى التواصل المطلوب من العلامات التجارية المتوقعة خلال شهر رمضان المقبل، فأعرب 51% عن اهتمامهم الشديد بالعروض الترويجية والعروض.
ويشير هذا إلى اهتمام متزايد بين السكان بتلقي معلومات حول العروض الترويجية من العلامات التجارية خلال هذه الفترة، بينما يفضل 41% تلقي معلومات حول التوجه العائلي.
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