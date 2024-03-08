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%46 زيادة الإنفاق في رمضان المقبل - جريدة الوطن السعودية

3/8/2024 2:22:22 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة أن التحولات في سلوك المستهلك السعودي تشير إلى زيادة نحو الاتجاه إلى الإنفاق 46% خلال موسم رمضان وعيد الفطر المقبل، باعتبار رمضان الشهر المفضل للمشتريات الجديدة.
وتولت منصة ((تولونا)) العالمية لدراسات السوق، بالتعاون مع مركز الخدمات والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات ((مايتركس لاب))، دراسة ((سلوك المستهلك في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 2024))، وذلك بغية توفير فهم شامل لسلوك المستهلك في السعودية.
وتقدم الدراسة تحليلا معمقا حول سلوك المستهلك في المملكة قبيل دخول موسم رمضان 2024 وعيد الفطر المقبل، وتسلط الضوء على التحولات الكبيرة التي طرأت عليه والاتجاهات الناشئة.
تحولات في السلوك الاستهلاكي
تسلط الدراسة الضوء على التحولات في سلوك المستهلك من 2023 إلى 2024، ما يشير إلى زيادة الاتجاه نحو مزيد من الإنفاق 46%، وسط حماس كبير في أوساط سكان المملكة للمناسبات الرمضانية الخاصة في المتاجر وإصدارات العلامات التجارية الرمضانية والتسوق خلال موسم الأعياد.
وأفاد 64% من المستهلكين في المملكة بأن رمضان هو الشهر المفضل ((للمشتريات الجديدة)) مقارنة بـ55% في 2023، بينما لا تزال العروض والأسعار الخاصة هما العاملان الرئيسان اللذان يؤثران على اختيار المستهلكين لوجهات التسوق.
وفي 2024، هناك زيادة ملحوظة في عدد السكان الذين يعطون الأولوية للموقع المناسب للمحال التجارية، حيث يفضل 24% ذلك مقابل 18% في 2023، ويفضل 17% أن توفر نقاط التسوق مساحة شاسعة لمواقف السيارات مقابل 13% في 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد 45% بناء خياراتهم للتسوق في أماكن دون أخرى بناءً على جاذبية العروض الترويجية، بينما 21% يقدرون راحة التوصيل المجاني إلى المنازل.
رمضان الشتاء
جاء حلول رمضان المبارك خلال موسم الشتاء هذا العام ليُوجد حماسة كبيرة بين أوساط المستهلكين، حيث عبر 53% عن تفضيلهم هذا التوقيت بسبب الخيارات الخارجية المتعددة المتاحة في فصل الشتاء خلال رمضان. ونسبة إلى الطقس البارد نسبيا خلال الشهر الفضيل، يتوقع المشاركون في الدراسة استهلاك مزيد من التمور (43%)، والمشروبات الساخنة والشوكولاتة والحلويات (41%).
أما بالنسبة لمنتجات التجميل والعناية الشخصية، فيتوقع سكان المملكة استخدام مزيد من المرطبات ومنتجات العناية بالشعر خلال شهر رمضان الشتوي هذا العام مقارنة بشهر رمضان في أشهر الصيف.
وعندما يتعلق الأمر بالتسوق، ينجذب 56% من المستهلكين في المملكة إلى العلامات التجارية التي تقدم خصومات، وكمية أكبر بالسعر نفسه (44%)، وعروض الباقات (41%).
عروض البنوك
فيما يتعلق بالتوقعات المتعلقة بعروض البنوك للفترة نفسها، يفضل سكان المملكة الحصول على العروض المتعلقة بالتسوق (54%)، وخصومات الرحلات الجوية (42%)، والتسجيل للحصول على بطاقات ائتمانية جديدة (41%).
وهناك زيادة كبيرة في عدد الأفراد الذين يسعون للحصول على عروض مفيدة على قروض السيارات حسبما أعرب 38%.
ويخطط سكان المملكة بشكل إستراتيجي لشراء احتياجاتهم من المنتجات قبل شهر رمضان التي تغطي مجموعة من العناصر، بما في ذلك البقالة ومستلزمات التنظيف المنزلية والديكور المنزلي.
ومن المتوقع أن يمتد تسوق هدايا العيد طوال الشهر الفضيل. وقبل شهر رمضان، ينوي 66% شراء البقالة بالجملة، في حين يخطط 64% للحصول على مواد التنظيف المنزلية بالجملة. بالإضافة إلى ذلك، اختار 31% التسوق لشراء ملابس جديدة لمناسبات حفلات الإفطار والعيد.
خطط للديكور
حدد 55% خططا لشراء ديكور منزلي جديد لفترة شهر رمضان / العيد، بينما احتلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل حيزا كبيرا بين سكان المملكة، حيث ينوي 32% دعوة الأصدقاء والأقارب طوال الشهر من خلالها.
وفيما يتعلق بالسفر، يخطط 21% لحجز رحلة إلى الخارج للعيد قبل شهر رمضان، في حين يهدف 22% إلى حجز إقامة داخل المملكة طوال شهر رمضان.
وتمتد عملية شراء هدايا العيد طوال الشهر المبارك، حيث يخطط 34% للاستمرار في تسوق الهدايا على مدار الشهر، ويخطط 11% آخرون للقيام بذلك في آخر 10 أيام.
انخفاض في استخدام السوشيال ميديا
بالمقارنة مع عادات وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان 2023، يتوقع سكان المملكة في 2024 انخفاض الوقت الذي يقضونه على منصات وسائط اجتماعية محددة، بما في ذلك 34% على تليجرام وإكس (تويتر سابقا)، و32% على تيك توك، و33% على إنستجرام.
أما فيما يتعلق بمحتوى التواصل المطلوب من العلامات التجارية المتوقعة خلال شهر رمضان المقبل، فأعرب 51% عن اهتمامهم الشديد بالعروض الترويجية والعروض.
ويشير هذا إلى اهتمام متزايد بين السكان بتلقي معلومات حول العروض الترويجية من العلامات التجارية خلال هذه الفترة، بينما يفضل 41% تلقي معلومات حول التوجه العائلي.

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