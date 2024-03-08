دعمًا منها للمرأة، تعلن شركة Sama عن أحداث بارزة في عام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أكدت اليوم شركة Sama الرائدة في مجال توفير حلول شرح البيانات والتحقق من صحة النماذج من جديد على التزامها بتيسير سبل مشاركة المرأة في مجال التكنولوجيا في إطار أعمالها في كينيا وأوغندا وأمريكا الشمالية وأوروبا. واحتفالاً بيوم المرأة العالمي (IWD) وسعيًا منها إلى مواصلة الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، أعلنت الشركة عن خطط هدفها تعزيز سبل تطوير المرأة في كل مراحل حياتها المهنية طوال عام 2024، على أن يتضمن هذا إلقاء محاضرات في المدارس الثانوية وعقد اجتماعات تُناقش فيها أسس قيادة الفكر الرائد وخبايا عالم التكنولوجيا مع سيدات مؤثرات في مجال التكنولوجيا ومشاركة قصص لسيدات ملهمات من داخل الشركة والصناعة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

صرحت Wendy Gonzalez، المدير التنفيذي لشركة Sama، قائلة: "ما زالت فجوة الفقر بين الجنسين مشكلة ملحة ومتزايدة، ناهيك عن نقص التمثيل النسائي الذي ما زال يؤثر على صناعة الذكاء الاصطناعي. ومن البداية، آمنت شركة Sama بتهيئة بيئة يستطيع فيها كل فرد، بغض النظر عن جنسه، الازدهار والتطور". "ونحن يحدونا بالغ الشرف إزاء لعب دور حيوي في تنشئة جيل قادم من القيادات النسائية وإرساء الأساس لمستقبل شامل يزدهر فيه الذكاء الاصطناعي المفيد للجميع."

تعد شركة Sama واحدة من الشركات القليلة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التي تضم عددًا كبيرًا من السيدات في فريقها، إذ تشكل السيدات نسبة 53% من القوة العاملة في الشركة؛ و48% من كبار المديرين و50% من أعضاء الفريق التنفيذي، ويأتي كل هذا في إطار مواصلة الشركة تقييم ممارساتها وسياساتها وثقافتها الهادفة إلى تحديد مجالات التحسين وتنفيذ التغييرات اللازمة، بحيث يشمل ذلك إجراء تقييم خارجي غير متحيز عند اللزوم.

عمدت شركة Sama إلى إطلاق عدد من البرامج، تشجيعًا منها للسيدات على الانضمام إلى عالم الاقتصاد الرقمي الرسمي. ويشمل هذا إطلاق سلسلة محاضرات عامة الهدف منها تثقيف الشابات وتوعيتهن بشأن الفرص المتاحة في صناعة التكنولوجيا. وتجدر هنا الإشارة إلى أن Sama تعتزم عقد المحاضرة الأولى في مدرسة ثانوية للفتيات المعوزة ماليًا في كينيا هذا الربيع، تلقيها Lisa Avvocato، نائب رئيس قسم التسويق في Sama.

ينطوي التزام شركة Sama بتحقيق المساواة بين الجنسين على ما يلي:



بدءًا من أحداث اليوم العالمي للمرأة (IWD) في 17 من مارس المعقودة في مكاتب Sama في شرق إفريقيا، ستعقد Sama محادثات ودية وحلقات نقاش أخرى تهم المرأة بانتظام طوال العام.

تتوفر للموظفات الفرصة للمشاركة في برامج الإرشاد، وفرص تطوير المهارات القيادية وورش عمل تنمية المهارات، إضافةً إلى ذلك، تعتزم شركة Sama تعزيز هذه البرامج.

طوال شهر مارس، ستشجع الشركة الموظفات على إنشاء صورة وبيان ‎#InspireInclusion للانضمام إلى المحادثة العالمية .

ستشارك شركة Sama قصص نجاح المرأة على كل مستويات الشركة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي في عام 2024، بغية إلهام الشابات ودعم اللاتي يكسرن الحواجز، بدءًا من مجلة Delight للفيديو كل اثنين في شهر مارس. تتبنى شركة Sama أيضًا مبدأ تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص وسياسات الأجور العادلة من التوظيف فصاعدًا.

تدعم النجاحات التي تحرزها شركة Sama مؤسسة Leila Janah Foundation (LJF)، المساهم الرئيسي فيها، وجهودها الرامية إلى توفير وظائف للسيدات والشابات المعوزات في شرق إفريقيا وليس مجرد تقديم المساعدات لهن. إضافةً إلى ذلك، أطلقت LJF مؤخرًا جائزة السيدات المؤسسات سعيًا منها إلى توفير الإرشاد والتمويل لرائدات الأعمال في المناطق الريفية غرب كينيا.

أضافت Liliosa Mbirimi، مدير البرامج في LJF، قائلة: "إن احتمالية معاناة المرأة حياة الفقر ما زالت كبيرة مقارنةً بالرجال في كل أنحاء العالم، إذ تعمل نحو 600 مليون سيدة في وظائف غير آمنة وغير رسمية . يبدأ هذا التناقض في مرحلة الطفولة، فنجد أن الفتيات يعانين حياة الفقر أكثر من الفتيان ، وما زالت السيدات على مستوى العالم يكسبن أقل من الرجال بنسبة تبلغ نحو 24% على مدار حياتهن. كما أن عدم المساواة بين الجنسي في البلدان النامية تكلف المرأة 9 تريليونات دولار كل عام . جدير بالذكر أن هذه الإحصاءات المؤرقة تمثل جرس إنذار يذكر بأهمية الجهود التي تبذلها LJF وشركة Sama وغيرها من الشركات على مستوى العالم لضمان وضع المرأة على المسار الصحيح بغية النجاة من الفقر ولعب دور حيوي في عالم الاقتصاد الرسمي."

لمزيد من المعلومات عن جهود LJF الرامية إلى دعم ريادة الأعمال الاجتماعية في كينيا وأوغندا، الرجاء زيارة موقعها الإلكتروني .

نبذة عن Sama

تعد Sama شركة رائدة عالميًا في حلول شرح البيانات المتعلقة بمجال رؤية الحاسوب التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فهذه الحلول تقلل خطر فشل النماذج وتخفض التكلفة الإجمالية للملكية عن طريق منصة مدعومة بنظام التعلم الآلي (ML) معنية بالمؤسسات وSamaIQTM‎، وإحصاءات بيانات قابلة للتنفيذ تم التوصل إليها بالاستعانة بخوارزميات خاصة بالشركة وفريق من الموظفين ذوي المهارات العالية يضم أكثر من 5,000 خبير بيانات. جدير بالذكر أن 25% من شركات Fortune 50، ومن بينها GM وFord وMicrosoft وGoogle تثق بشركة Sama للمساعدة في توفير نماذج التعلم الآلي (ML) الرائدة في الصناعة.

انطلاقًا من رسالتنا المتمثلة في تعزيز الفرص المتوفرة للأفراد المعوزين في عالم الاقتصاد الرقمي، حصلت Sama على شهادة B-Corp وساعدت أكثر من 65,000 شخص على انتشال أنفسهم من مغبة الفقر. هذا، وقد أثبتت تجربة عشوائية محكومة تحت إشراف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) فعالية برنامج التدريب والتوظيف الذي تدعمه الشركة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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