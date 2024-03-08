استمتعوا بأجواء الشهر الكريم مع عروض إل جي المشوقة

(MENAFN- AETOSWire) احتفلوا بشهر رمضان بسهولة وكفاءة مع العروض الحصرية من "إل جي" على مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة! تلتزم شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) بجعل هذا الشهر الكريم أكثر متعة للعائلات في جميع أنحاء المنطقة، وتقدم عروض خاصة على التلفزيونات الأنيقة والأجهزة المنزلية المتطورة التي تشمل أجهزة تنقية الهواء والغسالات والبرادات والمزيد، لتضمن استعداد منزلكم لتلبية جميع احتياجاتكم خلال شهر رمضان. ركزوا على التجمعات العائلية والأنشطة الروحية عبر منح أنفسكم وأحبتكم أفضل هدية رمضانية من "إل جي". انعموا بجودة للهواء الداخلي الأفضل في شهر رمضان بدءاً من تنقية الهواء باستخدام أجهزة تنقية الهواء PuriCare من "إل جي" إلى توفير البيئة الداخلية المريحة باستخدام مزيل الرطوبة المزدوج، تمتلك "إل جي" كل ما تحتاجونه لجعل منزلكم مكاناً مثالياً للتجمعات في شهر رمضان. تضمن أجهزة "إل جي" بفضل المزايا الذكية وإمكانيات التحكم عن بُعد الراحة الجسدية والنفسية خلال هذا الوقت المميز من العام. احتفلوا بشهر رمضان مع "إل جي" واستمتعوا ببيئة منزلية أكثر صحة وسعادة لكم ولأحبائكم. لا تفوتوا العروض الرائعة!

المنتج السعر قبل العرض السعر بعد العرض PuriCare360 Single Tower 2,571 درهم إماراتي 2,499.55 درهم إماراتي PuriCare360 Double Tower 4,095 درهم إماراتي 3,999.75 درهم إماراتي 360 HIT 1,714 درهم إماراتي 1,299.70 درهم إماراتي Dehumidifier 2,285 درهم إماراتي 2,099.25 درهم إماراتي

* العرض مستمر حتى 31 مارس.

عروض "إل جي" الحصرية على الغسالات والبرادات

ارتقوا بتقنيات منزلكم في شهر رمضان مع عروض "إل جي" الخاصة على الغسالات والبرادات! صممت غسالات "إل جي" للتعامل مع غسيلكم بكفاءة ومنحكم المزيد من الوقت للتركيز على العائلة والأنشطة الروحانية. وأصبح تخزين وجباتكم المفضلة خلال شهر رمضان خالياً من المتاعب مع برادات "إل جي" المبتكرة التي ستضمن حصولكم على كل ما تحتاجونه لوجبات إفطار لا تُنسى. لا تفوتوا هذه العروض المذهلة وقوموا بترقية منزلكم مع "إل جي" اليوم واستمتعوا بالراحة كما لم يسبق لكم من قبل!

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استمتعوا بتجربة التنظيف السهلة في شهر رمضان مع المكانس الكهربائية من "إل جي":

حافظوا على نظافة منزلكم وتنظيمه في شهر رمضان مع المكانس الكهربائية اللاسلكية من "إل جي" التي توفر راحة وكفاءة لا مثيل لهما. تنشغل العائلات مع اقتراب شهر رمضان بإعداد وجبات الطعام واستضافة التجمعات والتركيز على الأنشطة الروحانية. ويصبح التنظيف أمراً سهلاً مع المكانس الكهربائية اللاسلكية من "إل جي"، مما يسمح لكم بالحفاظ على بيئة منزلية نظيفة دون إزعاج الأسلاك. وسواء كنتم ترغبون بترتيب المنزل سريعاً قبل وصول الضيوف لتناول الإفطار أو الحفاظ على منزلكم نظيفاً خلال تجمعات رمضان، لا تفوتوا عروض المكانس الكهربائية من "إل جي" واستمتعوا بمنزل نظيف طوال الشهر الكريم!

المنتج السعر قبل العرض السعر بعد العرض A9N Lite 1,499 درهم إماراتي 1,099 درهم إماراتي A9K core 2,699 درهم إماراتي 2,199 درهم إماراتي

* العرض مستمر من 18 مارس وحتى 17 أبريل.

عروض تلفزيونات "إل جي" التي ستجعل لقاءات رمضان أكثر متعةً للجميع

أضيفوا المزيد من المتعة إلى لقاءاتكم الرمضانية مع تلفزيونات "إل جي" المتوفرة الآن ضمن عرض خاص! اجتمعوا مع عائلتكم واستمتعوا ببرامجكم المفضلة واصنعوا ذكريات لا تُنسى خلال الشهر الفضيل. واستمتعوا بتجربة المشاهدة كل لحظة بفضل جودة الصورة المذهلة والصوت الغامر من "إل جي". وسواء كنتم تتابعوا المسلسلات الرمضانية أو تستمتعون بليالي مشاهدة الأفلام العائلية، فإن تلفزيونات Elite من "إل جي" ستجلب الجميع معاً في منزلكم.

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السعر قبل العرض السعر بعد العرض OLED83M36LA 29,999 درهم إماراتي 29,499 درهم إماراتي OLED77M36LA 18,999 درهم إماراتي 18,499 درهم إماراتي OLED77B36LA 9,999 درهم إماراتي 9,499 درهم إماراتي

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 74,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 84 تريليون ون كوري جنوبي في عام 2023. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفزيونات والأجهزة المنزلية وحلول الهواء والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ التي تعتبر من أشهر العلامات التجارية حول العالم. للاطلاع على أحدث المستجدات حول "إل جي"، يرجى زيارة .