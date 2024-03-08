استمتعوا بأجواء الشهر الكريم مع عروض إل جي المشوقة

(MENAFN- AETOSWire) احتفلوا بشهر رمضان بسهولة وكفاءة مع العروض الحصرية من "إل جي" على مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة! تلتزم شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) بجعل هذا الشهر الكريم أكثر متعة للعائلات في جميع أنحاء المنطقة، وتقدم عروض خاصة على التلفزيونات الأنيقة والأجهزة المنزلية المتطورة التي تشمل أجهزة تنقية الهواء والغسالات والبرادات والمزيد، لتضمن استعداد منزلكم لتلبية جميع احتياجاتكم خلال شهر رمضان. ركزوا على التجمعات العائلية والأنشطة الروحية عبر منح أنفسكم وأحبتكم أفضل هدية رمضانية من "إل جي".
انعموا بجودة للهواء الداخلي الأفضل في شهر رمضان
بدءاً من تنقية الهواء باستخدام أجهزة تنقية الهواء PuriCare من "إل جي" إلى توفير البيئة الداخلية المريحة باستخدام مزيل الرطوبة المزدوج، تمتلك "إل جي" كل ما تحتاجونه لجعل منزلكم مكاناً مثالياً للتجمعات في شهر رمضان.
تضمن أجهزة "إل جي" بفضل المزايا الذكية وإمكانيات التحكم عن بُعد الراحة الجسدية والنفسية خلال هذا الوقت المميز من العام. احتفلوا بشهر رمضان مع "إل جي" واستمتعوا ببيئة منزلية أكثر صحة وسعادة لكم ولأحبائكم.
لا تفوتوا العروض الرائعة!
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المنتج
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السعر قبل العرض
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السعر بعد العرض
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PuriCare360 Single Tower
|
2,571 درهم إماراتي
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2,499.55 درهم إماراتي
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PuriCare360 Double Tower
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4,095 درهم إماراتي
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3,999.75 درهم إماراتي
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360 HIT
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1,714 درهم إماراتي
|
1,299.70 درهم إماراتي
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Dehumidifier
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2,285 درهم إماراتي
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2,099.25 درهم إماراتي
* العرض مستمر حتى 31 مارس.
عروض "إل جي" الحصرية على الغسالات والبرادات
ارتقوا بتقنيات منزلكم في شهر رمضان مع عروض "إل جي" الخاصة على الغسالات والبرادات! صممت غسالات "إل جي" للتعامل مع غسيلكم بكفاءة ومنحكم المزيد من الوقت للتركيز على العائلة والأنشطة الروحانية. وأصبح تخزين وجباتكم المفضلة خلال شهر رمضان خالياً من المتاعب مع برادات "إل جي" المبتكرة التي ستضمن حصولكم على كل ما تحتاجونه لوجبات إفطار لا تُنسى. لا تفوتوا هذه العروض المذهلة وقوموا بترقية منزلكم مع "إل جي" اليوم واستمتعوا بالراحة كما لم يسبق لكم من قبل!
اطلعوا على عروض الغسالات والبرادات هنا .
استمتعوا بتجربة التنظيف السهلة في شهر رمضان مع المكانس الكهربائية من "إل جي":
حافظوا على نظافة منزلكم وتنظيمه في شهر رمضان مع المكانس الكهربائية اللاسلكية من "إل جي" التي توفر راحة وكفاءة لا مثيل لهما. تنشغل العائلات مع اقتراب شهر رمضان بإعداد وجبات الطعام واستضافة التجمعات والتركيز على الأنشطة الروحانية. ويصبح التنظيف أمراً سهلاً مع المكانس الكهربائية اللاسلكية من "إل جي"، مما يسمح لكم بالحفاظ على بيئة منزلية نظيفة دون إزعاج الأسلاك. وسواء كنتم ترغبون بترتيب المنزل سريعاً قبل وصول الضيوف لتناول الإفطار أو الحفاظ على منزلكم نظيفاً خلال تجمعات رمضان، لا تفوتوا عروض المكانس الكهربائية من "إل جي" واستمتعوا بمنزل نظيف طوال الشهر الكريم!
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المنتج
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السعر قبل العرض
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السعر بعد العرض
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A9N Lite
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1,499 درهم إماراتي
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1,099 درهم إماراتي
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A9K core
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2,699 درهم إماراتي
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2,199 درهم إماراتي
* العرض مستمر من 18 مارس وحتى 17 أبريل.
عروض تلفزيونات "إل جي" التي ستجعل لقاءات رمضان أكثر متعةً للجميع
أضيفوا المزيد من المتعة إلى لقاءاتكم الرمضانية مع تلفزيونات "إل جي" المتوفرة الآن ضمن عرض خاص! اجتمعوا مع عائلتكم واستمتعوا ببرامجكم المفضلة واصنعوا ذكريات لا تُنسى خلال الشهر الفضيل. واستمتعوا بتجربة المشاهدة كل لحظة بفضل جودة الصورة المذهلة والصوت الغامر من "إل جي". وسواء كنتم تتابعوا المسلسلات الرمضانية أو تستمتعون بليالي مشاهدة الأفلام العائلية، فإن تلفزيونات Elite من "إل جي" ستجلب الجميع معاً في منزلكم.
اطلعوا على عروض التلفزيونات واستمتعوا بتجربة عائلية لا تنسى مع "إل جي".
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السعر قبل العرض
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السعر بعد العرض
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OLED83M36LA
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29,999 درهم إماراتي
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29,499 درهم إماراتي
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OLED77M36LA
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18,999 درهم إماراتي
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18,499 درهم إماراتي
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OLED77B36LA
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9,999 درهم إماراتي
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9,499 درهم إماراتي
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك
إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 74,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 84 تريليون ون كوري جنوبي في عام 2023. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفزيونات والأجهزة المنزلية وحلول الهواء والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ التي تعتبر من أشهر العلامات التجارية حول العالم. للاطلاع على أحدث المستجدات حول "إل جي"، يرجى زيارة .
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