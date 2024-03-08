TCL تكشف النقاب عن أكبر تلفزيون بشاشة QD-Mini LED على مستوى العالم في دبي

MENAFN - AETOSWire) أطلقت TCL للإلكترونيات، إحدى العلامات التجارية الرائدة في صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية وثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، تلفزيون X955 Max QD-Mini LED الرائد مقاس 115 بوصة في دبي. وضم حفل الإطلاق، الذي أقيم في قلب مدينة دبي في نخلة جميرا، لفيفاً من رواد الصناعة، وممثلي وسائل الإعلام، ومؤثرين بارزين، وشخصيات هامة مثل "خالد العامري" و"بايماباي" و"لطيفة شمسي"، وذلك في أمسية رائعة لا تنسى حافلة بالتشويق والترقب.

وسلّط حفل الإطلاق الضوء على القدرات المذهلة لتلفزيون X955 Max QD-Mini LED مقاس 115 بوصة، الذي يوفر للمشاهدين تجربة عرض سينمائية في غرف المعيشة الخاصة بهم. ومع ذروة سطوع تبلغ 5000 شمعة (وحدة قياس للسطوع) وأكثر من 20000 منطقة تعتيم محلية، يقدم هذا التلفاز قدرة دقيقة للتحكم في الضوء ومعدل تباين مذهل، بما يضمن مشاهد أكثر وضوحاً ودقة حتى على هذا النطاق الواسع. ويأتي الجهاز مزوداً بتقنية QLED Pro ومعدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتز ونظام الصوت 6.2.2 Hi-Fi من اونكيو، ويقدم جودة صورة فائقة وتجربة صوتية نابضة بالحياة مع تصميم نحيف للغاية.

وتعليقاً على الإطلاق، قالت السيدة "ساني يانغ"، المدير العام لشركة TCL الشرق الأوسط: "فخورون بطرح تلفزيون X955 Max QD-Mini LED مقاس 115 بوصة في دبي. لقد حققت TCL قفزة تكنولوجية كبيرة إلى الأمام، من خلال إعادة صياغة مشهد الترفيه المنزلي. ويوفر هذا التلفزيون الرائع تجربة مشاهدة لا مثيل لها تُرضي بالفعل الشهية المتزايدة بين المستهلكين لاقتناء شاشات عرض منزلية كبيرة، وبذلك يسهم في جلب الإحساس الغامر الذي ينتاب المرء عند مشاهدة فيلم على شاشة سينمائية ضخمة متميزة، مباشرة إلى منازل العملاء".

وأضافت قائلة: "إن قائمتنا الأحدث من تلفزيونات تشكيلة XL، بما في ذلك طراز X955 Max QD-Mini LED قياس 115 بوصة المذهل، يعكس التزامنا بتوفير أعلى مستوى من التجارب السينمائية والألعاب الغامرة والتجارب الرياضية الواقعية للمستهلكين مباشرة من راحة منازلهم".

وتميز حدث الإطلاق بأجواء مليئة بالتشويق والترقب. حيث استمتع الحضور بالمنطقة المخصصة لتجارب المستخدمين الغامرة، التي انغمسوا فيها بتجربة سينمائية واقعية تعرفوا من خلالها إلى مزايا التلفزيون الجديد بشكل مباشر.

وكانت TCL قد استهلت فعالية إطلاق أكبر تلفزيون في العالم بعروض تقديمية تفاعليه قدمها فريق الشركة. حيث استعرض مدير التسويق لدى TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "ماجد خان نيازي"، تاريخ العلامة التجارية والشراكات التي أبرمتها، بينما أطلعنا رئيس الأعمال في الشركة الفرعية التابعة لـ TCL في دبي، "فيك شن"، على أداء واستراتيجية الشركة في الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الحفل أيضاً مشاركة عازفة كمان موهوبة ورسّام حي تم استعراض عمله الفني على شاشة التلفزيون المذهلة، مما أكد على الأداء المتفوق للشاشة. وساهم الجدار المزوّد بصور فسيفسائية في تعزيز الأجواء الاحتفالية للحفل، الذي شهد حضور أكثر من 175 ضيفاً.

وتضع شاشة العرض الضخمة من TCL معياراً جديداً للترفيه الغامر، حيث تقدم صوراً مذهلة ووضوحاً نابضاً بالحياة. ويسهم هذا التلفاز، المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة والهندسة الدقيقة، بإعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع المحتوى المفضل لديهم، سواء كانت أفلاماً أو منافسات رياضية أو ألعاباً.

نبذة عن "تي سي إل":

"تي سي إل" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.