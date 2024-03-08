TCL تكشف النقاب عن أكبر تلفزيون بشاشة QD-Mini LED على مستوى العالم في دبي

(MENAFN
- AETOSWire) أطلقت TCL للإلكترونيات، إحدى العلامات التجارية الرائدة في صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية وثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، تلفزيون X955 Max QD-Mini LED الرائد مقاس 115 بوصة في دبي. وضم حفل الإطلاق، الذي أقيم في قلب مدينة دبي في نخلة جميرا، لفيفاً من رواد الصناعة، وممثلي وسائل الإعلام، ومؤثرين بارزين، وشخصيات هامة مثل "خالد العامري" و"بايماباي" و"لطيفة شمسي"، وذلك في أمسية رائعة لا تنسى حافلة بالتشويق والترقب.
وسلّط حفل الإطلاق الضوء على القدرات المذهلة لتلفزيون X955 Max QD-Mini LED مقاس 115 بوصة، الذي يوفر للمشاهدين تجربة عرض سينمائية في غرف المعيشة الخاصة بهم. ومع ذروة سطوع تبلغ 5000 شمعة (وحدة قياس للسطوع) وأكثر من 20000 منطقة تعتيم محلية، يقدم هذا التلفاز قدرة دقيقة للتحكم في الضوء ومعدل تباين مذهل، بما يضمن مشاهد أكثر وضوحاً ودقة حتى على هذا النطاق الواسع. ويأتي الجهاز مزوداً بتقنية QLED Pro ومعدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتز ونظام الصوت 6.2.2 Hi-Fi من اونكيو، ويقدم جودة صورة فائقة وتجربة صوتية نابضة بالحياة مع تصميم نحيف للغاية.
وتعليقاً على الإطلاق، قالت السيدة "ساني يانغ"، المدير العام لشركة TCL الشرق الأوسط: "فخورون بطرح تلفزيون X955 Max QD-Mini LED مقاس 115 بوصة في دبي. لقد حققت TCL قفزة تكنولوجية كبيرة إلى الأمام، من خلال إعادة صياغة مشهد الترفيه المنزلي. ويوفر هذا التلفزيون الرائع تجربة مشاهدة لا مثيل لها تُرضي بالفعل الشهية المتزايدة بين المستهلكين لاقتناء شاشات عرض منزلية كبيرة، وبذلك يسهم في جلب الإحساس الغامر الذي ينتاب المرء عند مشاهدة فيلم على شاشة سينمائية ضخمة متميزة، مباشرة إلى منازل العملاء".
وأضافت قائلة: "إن قائمتنا الأحدث من تلفزيونات تشكيلة XL، بما في ذلك طراز X955 Max QD-Mini LED قياس 115 بوصة المذهل، يعكس التزامنا بتوفير أعلى مستوى من التجارب السينمائية والألعاب الغامرة والتجارب الرياضية الواقعية للمستهلكين مباشرة من راحة منازلهم".
وتميز حدث الإطلاق بأجواء مليئة بالتشويق والترقب. حيث استمتع الحضور بالمنطقة المخصصة لتجارب المستخدمين الغامرة، التي انغمسوا فيها بتجربة سينمائية واقعية تعرفوا من خلالها إلى مزايا التلفزيون الجديد بشكل مباشر.
وكانت TCL قد استهلت فعالية إطلاق أكبر تلفزيون في العالم بعروض تقديمية تفاعليه قدمها فريق الشركة. حيث استعرض مدير التسويق لدى TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "ماجد خان نيازي"، تاريخ العلامة التجارية والشراكات التي أبرمتها، بينما أطلعنا رئيس الأعمال في الشركة الفرعية التابعة لـ TCL في دبي، "فيك شن"، على أداء واستراتيجية الشركة في الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الحفل أيضاً مشاركة عازفة كمان موهوبة ورسّام حي تم استعراض عمله الفني على شاشة التلفزيون المذهلة، مما أكد على الأداء المتفوق للشاشة. وساهم الجدار المزوّد بصور فسيفسائية في تعزيز الأجواء الاحتفالية للحفل، الذي شهد حضور أكثر من 175 ضيفاً.
وتضع شاشة العرض الضخمة من TCL معياراً جديداً للترفيه الغامر، حيث تقدم صوراً مذهلة ووضوحاً نابضاً بالحياة. ويسهم هذا التلفاز، المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة والهندسة الدقيقة، بإعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع المحتوى المفضل لديهم، سواء كانت أفلاماً أو منافسات رياضية أو ألعاباً.
نبذة عن "تي سي إل":
"تي سي إل" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.
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