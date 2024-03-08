الغاليريا جزيرة الماريه ترحّب بسباركيز ضمن قائمة وجهاتها الترفيهية الاستثنائية

أعلنت مجموعة الحكير بالتعاون مع الغاليريا جزيرة الماريه بالتعاون مع مجموعة الحكير عن افتتاح مركز سباركيز الترفيهي العائلي التابع لمجموعة الحكير الرائدة في مجال السياحة والترفيه في المنطقة، في خطوة ستسهم بإثراء التجارب الترفيهية الاستثنائية التي ينفرد بها الغاليريا في العاصمة أبوظبي

فتح مركز سباركيز أبوابه للضيوف في 7 مارس 2024، مما يؤكد التزام مجموعة الحكير وعلامة سباركيز التجارية بتقديم تجارب مناسبة للعائلة للضيوف في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما يجسد هذا الافتتاح التزام الغاليريا بتقديم خيارات ترفيهية جديدة ومميزة تمنح الضيوف تجارب مبتكرة وفريدة من نوعها.

وبهذه المناسبة، قال مارك روفلي، الرئيس التنفيذي لشركة الماريه للتجزئة: "نلتزم في الغاليريا جزيرة الماريه بمواصلة العمل على تحقيق رؤيتنا التي تهدف لإثراء تجارب الضيوف من خلال تقديم أفضل المرافق والعروض الترفيهية التي تتيح للضيوف من الأصدقاء والعائلات قضاء أوقات استثنائية. ويسعدنا في هذا الصدد الإعلان عن افتتاح مركز الترفيه العائلي المميز، ومواصلة ترسيخ مكانة الغاليريا كوجهة رائدة للترفيه والتسلية والحياة العصرية في أبوظبي".

ويضم سباركيز باقة متنوعة من الألعاب والتجارب الترفيهية التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار، بدءاً من لعبة "الهروب من الغرفة" الأولى من نوعها داخل مركز ترفيهي عائلي، وصولاً إلى تجربة "الكاروسيل" أو الارجوحة الدوارة وألعاب الركوب المخصصة للأطفال الصغار، والتي تضمن جميعها توفير أوقات ترفيهية فريدة وأجواء مفعمة بالمرح والسعادة.

كما يضم سباركيز العديد من ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالألعاب التفاعلية التي تساهم في تطوير المهارات الحركية والحسية الدقيقة للأطفال، إلى جانب فرص الفوز بجوائز مميزة عبر المشاركة في التحديات المختلفة مثل مسابقة كرة السلة وغيرها.

من جانبه، قال مشعل الحكير، نائب الرئيس التنفيذي في "مجموعة الحكير": "كان اختيارنا لافتتاح فرع سباركيز الجديد في الغاليريا جزيرة الماريه بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى استقطاب شريحة جديدة من الضيوف، وترسيخ حضورنا في أحد أشهر المراكز التجارية التي توفر مزيجاً متنوعاً من الأسماء والعلامات التجارية التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء المميزين".

وأضاف: "حرصنا خلال تصميم المركز على اختيار أفضل ما تميزت به مراكزنا السابقة من ملامح جمالية وتحسينات سمعية وبصرية، كما قمنا بتطوير مجموعة متميزة من ألعاب الفيديو، وأضفنا كذلك لعبة "الهروب من الغرفة" الأولى من نوعها داخل مركز ترفيهي عائلي والمخصصة لمحبي المغامرات والأجواء الحماسية المستوحاة من عالم القراصنة و ألعاب الخفة.

ويعد مركز سباركيز الترفيهي الوجهة الترفيهية الأحدث لمحبي التجارب والترفيه والتسلية في أبوظبي، إذ يحرص على استضافة رحلات ميدانية تساهم في إثراء التجارب التعليمية للطلبة في أبوظبي وتمنحهم ذكريات لا تنسى، كما يمكن للعائلات استضافة أجمل حفلات أعياد الميلاد لأطفالهم، حيث سيحرص فريق تنظيم الفعاليات على استضافة أروع حفلات أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة.

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