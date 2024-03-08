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تكامل القابضة تبرم 18 اتفاقية في مؤتمر ليب 2024

3/8/2024 2:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد مؤتمر ليب التقني 2024 مشاركة مميزة بفعاليات استراتيجية من قبل شركة تكامل القابضة ومشاركتها كراعٍ استراتيجي للمؤتمر، حيث برزت الشركة من خلال تقديمها عروضاً مختلفة لمنتجاتها وبرامجها ومشاركة الرؤساء التنفيذيين وأعضائها في اللقاءات الحوارية على المنصة الرئيسية.
وتضمنت المشاركة التعريف بمنتجات وبرامج تكامل القابضة والشركات التابعة لها، و عقد سلسلة من المناقشات مع أبرز الشركات لاستكشاف الحلول التقنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للملكة، أسفرت على إبرام 18 اتفاقية مع الشركاء من مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم سوق العمل ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، إضافةً إلى مشاركة الرؤساء التنفيذيين وأعضاء الشركة في اللقاءات الحوارية على المنصة الرئيسية في المؤتمر، حيث تم التركيز على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات التي تقدمها تكامل القابضة وشركاتها، في الوقت ذاته شارك الرئيس التنفيذي لمنصة قوى فوزان المهيدب بكلمته على المنصة الرئيسية في المؤتمر، والتي كانت تحت عنوان "التحول الرقمي في سوق العمل"، والتي ابتدأت حول تنويع اقتصاد المملكة واعتمادها على النفط، وتحسين كفاءة القطاع الخاص وشفافية سوق العمل، إضافةً إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية وخفض معدلات البطالة، ورفع جاذبية السوق السعودي للاستثمارات والمواهب ، بينما كانت مشاركة مدير عام شركة تكامل لخدمات النقل المهندس فوزان الغامدي في جلسته الحوارية حول تحديات المعيشة في المستقبل على مستوى العالم.
وتميزت مشاركة تكامل القابضة بعروض أبهرت الزوار حول مجموعة واسعة من برامجها ومنتجاتها التقنية الابتكارية التي تغطي مختلف القطاعات والصناعات، ومن أبرزها منتج الذكاء الاصطناعي "راين"، الذي يجيب على جميع الاستفسارات حول سوق العمل الدولي.
وتأتي مشاركة تكامل القابضة كراعٍ استراتيجي لمؤتمر ليب التقني 2024 تعزيزاً لدورها في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات السوق والاقتصاد بالمملكة وتعزيز التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر زيارة عدد من الوزراء وأصحاب المعالي لجناح شركة تكامل القابضة مما يؤكد على الدور المحوري للابتكار في تشكيل ملامح مستقبل المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

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