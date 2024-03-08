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رتال تطور 803 وحدات سكنية في نساج السدن جنوب جدة

3/8/2024 2:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ إيهاب الحشاني أطلقت ⁧الوطنية للإسكان‬⁩ NHC أحدث المجتمعات العمرانية بمدينة جدة ⁧‫مجتمع السدن‬⁩.
وأعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عن إطلاق مشروعها "نساج السدن" ضمن مجتمع السدن في مدينة جدة.
والذي يعد من استراتيجية شركة رتال للتوسع في السوق العقاري في المنطقة الغربية، من خلال المشاريع التابعة للشركة الوطنية للإسكان.
ويقع مشروع نساج السدن على مساحة 209,482.36 مترا مربعا جنوب مدينة جدة، في منطقة استراتيجية عند ملتقى شبكة الطرق الرئيسية بالقرب من طريق الحرمين و طرق الفلاح (طريق الميناء) و مدينة الملك عبد العزيز الطبية ومنطقة البلد التاريخية وسط مدينة جدة، كما يتميز الموقع بقربه من العديد من المرافق الحيوية.
ويتكون المشروع من 803 فيلا وتاون هاوس بتصاميم مختلفة وواجهات عصرية، ويشمل ثلاثة نماذج، حيث يحتوي النموذج الأول على عدد 174 فيلا بمساحات أراضى متنوعة تبدأ من 300 مترًا مربعا للفيلا، في حين يضم النموذج الثاني 389 فيلا بمساحات أراضى تبدأ من 250 مترًا مربعا، أما النموذج الثالث فيضم 240 تاون هاوس على مساحة 200 مترًا مربعا للفيلا.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع سكني بجودة عالية وأسعار تنافسية، كما يتميز المشروع بوجود العديد من المرافق الأساسية والترفيهية.
وقال المهندس عبد الله البريكان، الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني بأن المشروع يأتي من ضمن سلسلة من مشاريع الشراكة بين شركة رتال والشركة الوطنية للإسكان لتقديم حلول سكنية عصرية ومميزة بأسعار تنافسية، تلبي احتياجات الأسر السعودية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، مع تطبيق مفاهيم وقيم شركة رتال في التطوير من حيث الجودة والاستدامة وتحسين جودة الحياة عبر تطوير مجتمعات حيوية متكاملة.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من تفاصيل المشروع عبر الرابط (اضغط

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