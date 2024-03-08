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التجارة: 476 ألف سجل تجاري قائم مملوك للسيدات بنهاية 2023

3/8/2024 2:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات المملوكة للسيدات بلغت 476,040 سجل تجاري بنهاية العام 2023م.
وتزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بينت الوزارة أن منطقة الرياض تتصدر قائمة المناطق من ناحية السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 124,107 سجل تجاري، تليها منطقة مكة المكرمة بوقع 106,818 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية 62,041، وجاءت منطقة عسير كخامس أكثر المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 37.671 سجل تجاري.
وتركزت السجلات التجارية للسيدات في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والتشييد.

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