التجارة: 476 ألف سجل تجاري قائم مملوك للسيدات بنهاية 2023

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات المملوكة للسيدات بلغت 476,040 سجل تجاري بنهاية العام 2023م.
وتزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بينت الوزارة أن منطقة الرياض تتصدر قائمة المناطق من ناحية السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 124,107 سجل تجاري، تليها منطقة مكة المكرمة بوقع 106,818 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية 62,041، وجاءت منطقة عسير كخامس أكثر المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 37.671 سجل تجاري.
وتركزت السجلات التجارية للسيدات في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والتشييد.
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