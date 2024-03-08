208 جياد في مهرجان الجمال الدولي بالأحساء

(MENAFN
- Al Watan) فيما يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وتشريف محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، انطلقت أمس، منافسات مهرجان منافسات الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة الدولي في الأحساء، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، أكد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور لؤي الهاشم لـ"الوطن" أمس، مشاركة 208 جوادًا، لـ 147 مالكًا من كبار ملاك والاسطبلات في العالم، بـ 18 شوطًا. عرس فروسي
أبان الهاشم، أن المهرجان، يمثل بطولة دولية، بمشاركة جيادًا من عدة دول في العالم، من بينها: السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، وهي من البطولات الرئيسية في السعودية، وفيها خبرات تحكيمية دولية من دول: إيطاليا، وفرنسا، ومصر، والمغرب، والبحرين، وبولندا، ويشرف عليها تحكيميًا بقواعد منظمة الإيكاهو المعنية بعروض جمال الخيل العربية بالعالم، واصفًا المهرجان، الذي يشهد تدفق جماهيري كبير من داحل وخارج الأحساء والسعودية بـ"عرس فروسي"، مبينًا أن السعودية، باتت رقم صعب جدًا في منافسات وبطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، والأحساء تعد المؤسسة لبطولات جمال الخيل على مستوى القطاع الخاص ، منذ عام 2006م، والمهرجان الـ 12، وهذه النسخة هي الدولية.
وأضاف الهاشم، أن اللجنة المنظمة للمهرجان، اشترطت للمشاركة أن يكون الجواد مسجلًا في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ويمتلك وثائق في ذلك، وأن يكون الجواد متأهلًا وفائزًا في منافسة سابقة، والمتأهل والفائز في منافسات المهرجان، يتأهل إلى منافسة لاحقة أخرى بتصنيف عالمي أعلى، موضحًا أن المهرجان يشهد تنافس كبير بين الجياد المشاركة، وأن لجنة التحكيم، تعتمد التقييم بـ 100 درجة، موزعة على 5 بنود، بواقع 20 درجة لكل بند، والبنود، هي: الرأس والعنق، والحركة، والقوائم، والنوع وقربه من الخيل العربي، وتناسق الجسم، مبينًا أن المهرجان، يضم 18 فئة، وكل فئة تضم من 15 إلى 20 رأس، وكل فئة تنافس على مستوى الفئة الواحدة، ويتأهل في المرحلة الأولى المراكز الخمسة الأولى في كل فئة، ومنها يتأهل المركزين الأول والثاني من كل فئة إلى الجولة النهائية، لافتًا إلى أن استغرق تجهيز الموقع المنافسات وموقع الإيواء 4 أيام فقط. دون تغيير وميك أب
بدوره، قال رئيس لجنة الانضباط في المهرجان، الطبيب بيطري، الدكتور عبدالوهاب بن علي لـ"الوطن": إن من أعمال اللجنة، التحقق من هوية الخيل بقراءة الشريحة الالكترونية المثبتة في جسمه، بالإضافة إلى تعريف الخيل من خلال الجواز، والتحقق من انطباق قواعد الإيكاهو (الجمال، الوضع الأصلي دون تغيير، بدون ميك أب)، وقواعد الصحة الحيوانية (منع الدخول للأمراض المعدية، وبعض الامراض)، مبديًا إعجابه بمستوى التنظيم الكبير للمهرجان، وجميع الجياد محققة كافة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240308_200314_016-->
MENAFN08032024000089011017ID1107953800
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.