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208 جياد في مهرجان الجمال الدولي بالأحساء

3/8/2024 2:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وتشريف محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، انطلقت أمس، منافسات مهرجان منافسات الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة الدولي في الأحساء، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، أكد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور لؤي الهاشم لـ"الوطن" أمس، مشاركة 208 جوادًا، لـ 147 مالكًا من كبار ملاك والاسطبلات في العالم، بـ 18 شوطًا.
عرس فروسي
أبان الهاشم، أن المهرجان، يمثل بطولة دولية، بمشاركة جيادًا من عدة دول في العالم، من بينها: السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، وهي من البطولات الرئيسية في السعودية، وفيها خبرات تحكيمية دولية من دول: إيطاليا، وفرنسا، ومصر، والمغرب، والبحرين، وبولندا، ويشرف عليها تحكيميًا بقواعد منظمة الإيكاهو المعنية بعروض جمال الخيل العربية بالعالم، واصفًا المهرجان، الذي يشهد تدفق جماهيري كبير من داحل وخارج الأحساء والسعودية بـ"عرس فروسي"، مبينًا أن السعودية، باتت رقم صعب جدًا في منافسات وبطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، والأحساء تعد المؤسسة لبطولات جمال الخيل على مستوى القطاع الخاص ، منذ عام 2006م، والمهرجان الـ 12، وهذه النسخة هي الدولية.
وأضاف الهاشم، أن اللجنة المنظمة للمهرجان، اشترطت للمشاركة أن يكون الجواد مسجلًا في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ويمتلك وثائق في ذلك، وأن يكون الجواد متأهلًا وفائزًا في منافسة سابقة، والمتأهل والفائز في منافسات المهرجان، يتأهل إلى منافسة لاحقة أخرى بتصنيف عالمي أعلى، موضحًا أن المهرجان يشهد تنافس كبير بين الجياد المشاركة، وأن لجنة التحكيم، تعتمد التقييم بـ 100 درجة، موزعة على 5 بنود، بواقع 20 درجة لكل بند، والبنود، هي: الرأس والعنق، والحركة، والقوائم، والنوع وقربه من الخيل العربي، وتناسق الجسم، مبينًا أن المهرجان، يضم 18 فئة، وكل فئة تضم من 15 إلى 20 رأس، وكل فئة تنافس على مستوى الفئة الواحدة، ويتأهل في المرحلة الأولى المراكز الخمسة الأولى في كل فئة، ومنها يتأهل المركزين الأول والثاني من كل فئة إلى الجولة النهائية، لافتًا إلى أن استغرق تجهيز الموقع المنافسات وموقع الإيواء 4 أيام فقط.
دون تغيير وميك أب
بدوره، قال رئيس لجنة الانضباط في المهرجان، الطبيب بيطري، الدكتور عبدالوهاب بن علي لـ"الوطن": إن من أعمال اللجنة، التحقق من هوية الخيل بقراءة الشريحة الالكترونية المثبتة في جسمه، بالإضافة إلى تعريف الخيل من خلال الجواز، والتحقق من انطباق قواعد الإيكاهو (الجمال، الوضع الأصلي دون تغيير، بدون ميك أب)، وقواعد الصحة الحيوانية (منع الدخول للأمراض المعدية، وبعض الامراض)، مبديًا إعجابه بمستوى التنظيم الكبير للمهرجان، وجميع الجياد محققة كافة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240308_200314_016-->

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