كايرو للصرافة: 15 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية بعد يومين من التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية المختلفة لدى شركة“كايرو للصرافة” خلال تعاملات أمس الخميس لتصل إلى 11 مليون جنيه مقارنة مع 4 ملايين جنيه تم التنازل عنهم يوم الأربعاء، وفقًا لتصريحات محمد رجائى، الرئيس التنفيذى للشركة.
وتمتلك الشركة التابعة لبنك القاهرة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.
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وقال رجائى، إنهم يأملون فى زيادة الحصيلة خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتراجع سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى أمس الخميس بنحو 11 قرشاً للبيع، ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و 49.46 جنيه للبيع.
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