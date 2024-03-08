كايرو للصرافة: 15 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية بعد يومين من التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية المختلفة لدى شركة“كايرو للصرافة” خلال تعاملات أمس الخميس لتصل إلى 11 مليون جنيه مقارنة مع 4 ملايين جنيه تم التنازل عنهم يوم الأربعاء، وفقًا لتصريحات محمد رجائى، الرئيس التنفيذى للشركة.

وتمتلك الشركة التابعة لبنك القاهرة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.

موضوعات“المالية”: تغيير نظرة“موديز” يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني لمصر مسؤول بـ”المركزي الأوروبي”: سنناقش خفض الفائدة في اجتماعي أبريل ويونيو “تنمية المشروعات”: 15.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة

وقال رجائى، إنهم يأملون فى زيادة الحصيلة خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتراجع سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى أمس الخميس بنحو 11 قرشاً للبيع، ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و 49.46 جنيه للبيع.