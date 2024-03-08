Friday, 08 March 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كايرو للصرافة: 15 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية بعد يومين من التعويم

3/8/2024 2:18:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية المختلفة لدى شركة“كايرو للصرافة” خلال تعاملات أمس الخميس لتصل إلى 11 مليون جنيه مقارنة مع 4 ملايين جنيه تم التنازل عنهم يوم الأربعاء، وفقًا لتصريحات محمد رجائى، الرئيس التنفيذى للشركة.

وتمتلك الشركة التابعة لبنك القاهرة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.

موضوعات متعلقة “المالية”: تغيير نظرة“موديز” يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني لمصر مسؤول بـ”المركزي الأوروبي”: سنناقش خفض الفائدة في اجتماعي أبريل ويونيو “تنمية المشروعات”: 15.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة

وقال رجائى، إنهم يأملون فى زيادة الحصيلة خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتراجع سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى أمس الخميس بنحو 11 قرشاً للبيع، ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و 49.46 جنيه للبيع.

MENAFN08032024000202011048ID1107953799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث