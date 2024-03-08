“الأهلى للصرافة”: 103 ملايين جنيه حصيلة تنازلات الخميس من العملات الأجنبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة لشركة الأهلى للصرافة أمس الخميس لتسجل 103 ملايين جنيه، وفقاً لما قاله عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة.
ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهوية.
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وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتراجع سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى أمس الخميس بنحو 11 قرشاً للبيع، ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و 49.46 جنيه للبيع.
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