“الأهلى للصرافة”: 103 ملايين جنيه حصيلة تنازلات الخميس من العملات الأجنبية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة لشركة الأهلى للصرافة أمس الخميس لتسجل 103 ملايين جنيه، وفقاً لما قاله عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة.

ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهوية.

موضوعاتانخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد تقرير الوظائف “التعاون الاقتصادي”: إصدار الدول الغنية للديون قد يسجل 15.8 تريليون دولار هبوط أرباح البنوك الأمريكية 44% في الربع الرابع

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتراجع سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى أمس الخميس بنحو 11 قرشاً للبيع، ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و 49.46 جنيه للبيع.