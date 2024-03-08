صناديق الأسهم العالمية تستقطب 6.5 مليار دولار من التدفقات الصافي

MENAFN - Al-Borsa News) استقطبت الصناديق العالمية للأسهم استثمارات صافية بقيمة 6.5 مليار دولار خلال الأيام السبعة المنتهية في السادس من مارس، وذلك بدعم من ضعف بيانات القطاع الصناعي الأمريكي فضلاً عن تصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة هذا العام.

وحسب بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية للأسبوع الثاني على التوالي.

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ووفقاً للتوزيع الجغرافي، اجتذبت الصناديق الآسيوية قرابة 2.89 مليار دولار من تدفقات الأسبوع الماضي، لتسجل صافي مشتريات للأسبوع الثامن على التوالي.

وبلغ صافي تدفقات كل من الصناديق الأوروبية والأمريكية قرابة 1.9 مليار دولار، و1.2 مليار دولار على الترتيب خلال نفس الفترة.

واصل قطاع التكنولوجيا جذب اهتمام المستثمرين مع استحواذه على 1.45 مليار دولار من التدفقات، في حين بلغ صافي تدفقات قطاع المنتجات الاستهلاكية الكمالية 726 مليون دولار، والقطاع الصناعي 611 مليون دولار، مقابل خروج صافي استثمارات بقيمة 834 مليون دولار من القطاع المالي.

وجمعت صناديق السندات العالمية تدفقات بقيمة 18.04 مليار دولار، وهي أعلى قيمة للتدفقات الأسبوعية منذ منتصف أبريل من عام 2021.



