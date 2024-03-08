صناديق الأسهم العالمية تستقطب 6.5 مليار دولار من التدفقات الصافي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت الصناديق العالمية للأسهم استثمارات صافية بقيمة 6.5 مليار دولار خلال الأيام السبعة المنتهية في السادس من مارس، وذلك بدعم من ضعف بيانات القطاع الصناعي الأمريكي فضلاً عن تصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة هذا العام.
وحسب بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية للأسبوع الثاني على التوالي.
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ووفقاً للتوزيع الجغرافي، اجتذبت الصناديق الآسيوية قرابة 2.89 مليار دولار من تدفقات الأسبوع الماضي، لتسجل صافي مشتريات للأسبوع الثامن على التوالي.
وبلغ صافي تدفقات كل من الصناديق الأوروبية والأمريكية قرابة 1.9 مليار دولار، و1.2 مليار دولار على الترتيب خلال نفس الفترة.
واصل قطاع التكنولوجيا جذب اهتمام المستثمرين مع استحواذه على 1.45 مليار دولار من التدفقات، في حين بلغ صافي تدفقات قطاع المنتجات الاستهلاكية الكمالية 726 مليون دولار، والقطاع الصناعي 611 مليون دولار، مقابل خروج صافي استثمارات بقيمة 834 مليون دولار من القطاع المالي.
وجمعت صناديق السندات العالمية تدفقات بقيمة 18.04 مليار دولار، وهي أعلى قيمة للتدفقات الأسبوعية منذ منتصف أبريل من عام 2021.
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