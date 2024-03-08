يو بي إس وكريدي سويس يعتزمان إغلاق 85 فرعًا في سويسرا

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت صحيفة“أرجاور تسايتونج” أن“يو بي إس” يعتزم إغلاق 85 فرعًا في سويسرا كجزء من عملياته المشتركة مع“كريدي سويس” بحلول 2025، بعد عملية الاستحواذ التي تمت في العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة حسبما نقلت“رويترز” أن عمليات الإغلاق ستكون في المواقع التي يقع فيها فرعا“يو بي إس” و”كريدي سويس” على مقربة مباشرة، على أن تبدأ المرحلة التجريبية لتلك الخطة في أبريل.

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وذلك بعدما صرح“سيرجيو إيرموتي” المدير التنفيذي لـ“يو بي إس” في فبرير أن إنهاء ازدواجية الفروع كان جزءًا من خطة البنك لخفض التكاليف في الأعمال المشتركة.

وأوضح متحدث باسم“يو بي إس” أن البنك لديه حاليًا حوالي 190 فرعًا في سويسرا، و”كريدي سويس” لديه 95 فرعًا، وأضاف أنه في نهاية تلك العملية سيتراجع إجمالي عدد الفروع بحوالي الثلث.

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