يو بي إس وكريدي سويس يعتزمان إغلاق 85 فرعًا في سويسرا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت صحيفة“أرجاور تسايتونج” أن“يو بي إس” يعتزم إغلاق 85 فرعًا في سويسرا كجزء من عملياته المشتركة مع“كريدي سويس” بحلول 2025، بعد عملية الاستحواذ التي تمت في العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة حسبما نقلت“رويترز” أن عمليات الإغلاق ستكون في المواقع التي يقع فيها فرعا“يو بي إس” و”كريدي سويس” على مقربة مباشرة، على أن تبدأ المرحلة التجريبية لتلك الخطة في أبريل.
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وذلك بعدما صرح“سيرجيو إيرموتي” المدير التنفيذي لـ“يو بي إس” في فبرير أن إنهاء ازدواجية الفروع كان جزءًا من خطة البنك لخفض التكاليف في الأعمال المشتركة.
وأوضح متحدث باسم“يو بي إس” أن البنك لديه حاليًا حوالي 190 فرعًا في سويسرا، و”كريدي سويس” لديه 95 فرعًا، وأضاف أنه في نهاية تلك العملية سيتراجع إجمالي عدد الفروع بحوالي الثلث.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953796
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