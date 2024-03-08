جي بي مورجان: الارتفاع القياسي للبيتكوين قد يدفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى "جي بي مورجان" أن ارتفاع البيتكوين إلى مستويات قياسية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة المخطط له." />
الجمعة, مارس 8, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج
لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى “جي بي مورجان”: الارتفاع القياسي للبيتكوين قد يدفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة كتب : البورصة خاص الجمعة 8 مارس 2024
يرى“جي بي مورجان” أن ارتفاع البيتكوين إلى مستويات قياسية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة المخطط له.
وأوضح الخبير الاستراتيجي لدى البنك“ماركو كولانوفيتش” في مذكرة أن البنك قد يؤجل خفض الفائدة الذي غالبًا ما يكون محفزًا للأصول الخطرة، لأنه قد يسبب جولة أخرى من التضخم.
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وأضاف أن السياسة النقدية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، لأن الخفض المبكر للفائدة قد يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الأصول أو التسبب في ارتفاع آخر في التضخم.
وحاليًا تتوقع السوق وفقًا لأداة“سي إم إي فيدواتش”، خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام، على أن يكون الخفض الأول في يونيو.
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