Logi



الصفحة الرئيسية



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



منوعات



أسواق



مالتيميديا



اقتصاد عالمى



النقل والملاحة



استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر “الأهلى للصرافة”: 103 ملايين جنيه حصيلة تنازلات الخميس من العملات الأجنبية “كايرو للصرافة”: 15 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية بعد يومين من التعويم “المالية”: تغيير نظرة“موديز” يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني لمصر “تنمية المشروعات”: 15.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

عقارات اقتصاد أخضر



الصفحة الرئيسية



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



منوعات



أسواق



مالتيميديا



اقتصاد عالمى



النقل والملاحة



استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر “الأهلى للصرافة”: 103 ملايين جنيه حصيلة تنازلات الخميس من العملات الأجنبية “كايرو للصرافة”: 15 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية بعد يومين من التعويم “المالية”: تغيير نظرة“موديز” يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني لمصر “تنمية المشروعات”: 15.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

عقارات اقتصاد أخضر

MENAFN - Al-Borsa News) يرى "جي بي مورجان" أن ارتفاع البيتكوين إلى مستويات قياسية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة المخطط له." />







الجمعة, مارس 8, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى “جي بي مورجان”: الارتفاع القياسي للبيتكوين قد يدفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة كتب : البورصة خاص الجمعة 8 مارس 2024

يرى“جي بي مورجان” أن ارتفاع البيتكوين إلى مستويات قياسية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة المخطط له.

وأوضح الخبير الاستراتيجي لدى البنك“ماركو كولانوفيتش” في مذكرة أن البنك قد يؤجل خفض الفائدة الذي غالبًا ما يكون محفزًا للأصول الخطرة، لأنه قد يسبب جولة أخرى من التضخم.

موضوعاتالبيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق سهم“برادا” يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار انهيار شبه كامل لشركة“أميليكس” الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة

وأضاف أن السياسة النقدية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، لأن الخفض المبكر للفائدة قد يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الأصول أو التسبب في ارتفاع آخر في التضخم.

وحاليًا تتوقع السوق وفقًا لأداة“سي إم إي فيدواتش”، خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام، على أن يكون الخفض الأول في يونيو.



