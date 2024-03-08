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جي بي مورجان: الارتفاع القياسي للبيتكوين قد يدفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة

3/8/2024 2:18:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى "جي بي مورجان" أن ارتفاع البيتكوين إلى مستويات قياسية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة المخطط له." />





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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى “جي بي مورجان”: الارتفاع القياسي للبيتكوين قد يدفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة كتب : البورصة خاص الجمعة 8 مارس 2024

يرى“جي بي مورجان” أن ارتفاع البيتكوين إلى مستويات قياسية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة المخطط له.

وأوضح الخبير الاستراتيجي لدى البنك“ماركو كولانوفيتش” في مذكرة أن البنك قد يؤجل خفض الفائدة الذي غالبًا ما يكون محفزًا للأصول الخطرة، لأنه قد يسبب جولة أخرى من التضخم.

موضوعات متعلقة البيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق سهم“برادا” يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار انهيار شبه كامل لشركة“أميليكس” الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة

وأضاف أن السياسة النقدية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، لأن الخفض المبكر للفائدة قد يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الأصول أو التسبب في ارتفاع آخر في التضخم.

وحاليًا تتوقع السوق وفقًا لأداة“سي إم إي فيدواتش”، خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام، على أن يكون الخفض الأول في يونيو.


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