هبوط أرباح البنوك الأمريكية 44% في الربع الرابع

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أرباح البنوك الأمريكية بمقدار النصف تقريباً في الربع الرابع، مع تحمل كبرى المؤسسات المصرفية رسوما مرتفعة للمساعدة في تغطية تكاليف إفلاس العديد من البنوك العام الماضي.

وقالت الوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع في تقرير مساء الخميس، إن أرباح البنوك الأمريكية تراجعت بنسبة 43.9% في الربع الأخير من عام 2023، وإن ما يقارب 70% من هذا الانخفاض يرجع إلى نفقات محددة غير متكررة تحملتها البنوك الكبيرة.

موضوعاتالبيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق سهم“برادا” يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار انهيار شبه كامل لشركة“أميليكس” الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة

وأوضح التقرير أن هذه النفقات ترتبط في المقام الأول برسوم خاصة حصلت عليها وكالة التأمين على الودائع من البنوك لإعادة تمويل صندوقها التأميني.

وعلى صعيد عام 2023 بأكمله، انخفضت أرباح البنوك الأمريكية بنسبة 2.3% إلى 257 مليار دولار، لكنها تظل أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

وذكر التقرير أن الودائع المصرفية ارتفعت بنسبة 1.1% في الربع الرابع لتسجل أول زيادة منذ قرابة عامين، في حين تراجعت الخسائر غير المحققة على الأوراق المالية -والتي أثرت بشكل كبير على ميزانيات بعض البنوك- بنسبة 30.2% محققة أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2022.

وعلى صعيد المؤشرات الإيجابية أيضاَ، تجاوز صافي الإيرادات التشغيلية للقطاع المصرفي مستوى تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق منذ بدء رصد البيانات.

وأضافت الوكالة ثمانية بنوك لقائمة“البنوك المتعثرة” ليصل الإجمالي إلى 52 بنكاً، وأوضحت أن هذه المصارف تمثل 1.1% فقط من المؤسسات المصرفية، ويبلغ إجمالي أصولها 66.3 مليار دولار فقط.



