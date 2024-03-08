هبوط أرباح البنوك الأمريكية 44% في الربع الرابع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أرباح البنوك الأمريكية بمقدار النصف تقريباً في الربع الرابع، مع تحمل كبرى المؤسسات المصرفية رسوما مرتفعة للمساعدة في تغطية تكاليف إفلاس العديد من البنوك العام الماضي.
وقالت الوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع في تقرير مساء الخميس، إن أرباح البنوك الأمريكية تراجعت بنسبة 43.9% في الربع الأخير من عام 2023، وإن ما يقارب 70% من هذا الانخفاض يرجع إلى نفقات محددة غير متكررة تحملتها البنوك الكبيرة.
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وأوضح التقرير أن هذه النفقات ترتبط في المقام الأول برسوم خاصة حصلت عليها وكالة التأمين على الودائع من البنوك لإعادة تمويل صندوقها التأميني.
وعلى صعيد عام 2023 بأكمله، انخفضت أرباح البنوك الأمريكية بنسبة 2.3% إلى 257 مليار دولار، لكنها تظل أعلى من مستويات ما قبل الوباء.
وذكر التقرير أن الودائع المصرفية ارتفعت بنسبة 1.1% في الربع الرابع لتسجل أول زيادة منذ قرابة عامين، في حين تراجعت الخسائر غير المحققة على الأوراق المالية -والتي أثرت بشكل كبير على ميزانيات بعض البنوك- بنسبة 30.2% محققة أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2022.
وعلى صعيد المؤشرات الإيجابية أيضاَ، تجاوز صافي الإيرادات التشغيلية للقطاع المصرفي مستوى تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق منذ بدء رصد البيانات.
وأضافت الوكالة ثمانية بنوك لقائمة“البنوك المتعثرة” ليصل الإجمالي إلى 52 بنكاً، وأوضحت أن هذه المصارف تمثل 1.1% فقط من المؤسسات المصرفية، ويبلغ إجمالي أصولها 66.3 مليار دولار فقط.
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