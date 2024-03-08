مجلس النواب الأمريكي يصوت الأسبوع القادم على قانون لحظر تيك توك

MENAFN - Al-Borsa News) يصوت مجلس النواب الأمريكي على قانون يمنح شركة“بايت دانس” الصينية مهلة 6 أشهر للتخارج من تطبيق الفيديوهات القصيرة“تيك توك”، أو حظر الولايات المتحدة للتطبيق في حالة عدم تنفيذ ذلك بعد موافقة لجنة الطاقة والتجارة على هذا الإجراء يوم أمس.

ووافق أعضاء لجنة الطاقة والتجارة بإجماع الأصوات على القانون المقترح، في خطوة هي الأهم ضمن جهود الولايات المتحدة لحظر التطبيق الذي يستخدمه حوالي 170 مليون مواطن أمريكي، بزعم مشاركته بيانات المستخدمين مع السلطات الصينية، حسب ما نقلته وكالة“رويترز”.

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وقال“ستيف سكاليز” زعيم الأغلبية في مجلس النواب في منشور على منصة“إكس”، إن المشرعين سوف يصوتون على القانون الأسبوع المقبل لإجبار“تيك توك” على قطع صلاته بالحزب الشيوعي الصيني.

ومن جانبه، أعرب“فرانك بالوني” أحد أبرز أعضاء لجنة الطاقة والتجارة من الحزب الديمقراطي، عن أمله في أن يؤدي القانون لسحب“بايت دانس” استثماراتها من“تيك توك” كي يتمكن الأمريكيون من مواصلة استخدام هذا التطبيق وغيره من المنصات المماثلة دون التعرض لمخاطر تشغيلها والتحكم بها من قبل“خصومنا”.

وأوضح تطبيق“تيك توك” في بيان عقب تصويت اللجنة على القانون أمس الخميس، أنه لم ولن يشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية، وقالت إن القانون يرقى لمستوى الحظر، وإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية للبيع، أو مدى إمكانية سحب الاستثمارات في غضون 6 أشهر.

وتابع البيان بأن هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقاً وهي الحظر الكامل في الولايات المتحدة، وتحاول الحكومة تجريد 170 مليون مواطن أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير.





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