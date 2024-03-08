مجلس النواب الأمريكي يصوت الأسبوع القادم على قانون لحظر تيك توك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يصوت مجلس النواب الأمريكي على قانون يمنح شركة“بايت دانس” الصينية مهلة 6 أشهر للتخارج من تطبيق الفيديوهات القصيرة“تيك توك”، أو حظر الولايات المتحدة للتطبيق في حالة عدم تنفيذ ذلك بعد موافقة لجنة الطاقة والتجارة على هذا الإجراء يوم أمس.
ووافق أعضاء لجنة الطاقة والتجارة بإجماع الأصوات على القانون المقترح، في خطوة هي الأهم ضمن جهود الولايات المتحدة لحظر التطبيق الذي يستخدمه حوالي 170 مليون مواطن أمريكي، بزعم مشاركته بيانات المستخدمين مع السلطات الصينية، حسب ما نقلته وكالة“رويترز”.
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وقال“ستيف سكاليز” زعيم الأغلبية في مجلس النواب في منشور على منصة“إكس”، إن المشرعين سوف يصوتون على القانون الأسبوع المقبل لإجبار“تيك توك” على قطع صلاته بالحزب الشيوعي الصيني.
ومن جانبه، أعرب“فرانك بالوني” أحد أبرز أعضاء لجنة الطاقة والتجارة من الحزب الديمقراطي، عن أمله في أن يؤدي القانون لسحب“بايت دانس” استثماراتها من“تيك توك” كي يتمكن الأمريكيون من مواصلة استخدام هذا التطبيق وغيره من المنصات المماثلة دون التعرض لمخاطر تشغيلها والتحكم بها من قبل“خصومنا”.
وأوضح تطبيق“تيك توك” في بيان عقب تصويت اللجنة على القانون أمس الخميس، أنه لم ولن يشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية، وقالت إن القانون يرقى لمستوى الحظر، وإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية للبيع، أو مدى إمكانية سحب الاستثمارات في غضون 6 أشهر.
وتابع البيان بأن هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقاً وهي الحظر الكامل في الولايات المتحدة، وتحاول الحكومة تجريد 170 مليون مواطن أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953793
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